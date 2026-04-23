Bajo la lupa: cómo fue el rendimiento de los nueve refuerzos de Atlético en lo que va del Apertura

Leonel Di Plácido: Fue el primer refuerzo en sumarse a las órdenes de Colace y su regreso generó una mezcla de nostalgia e ilusión tras su buen primer ciclo en el club. El lateral llegó en condición de libre para convertirse en uno de los referentes. El cuerpo técnico anterior le otorgó la cinta de capitán y fue titular en casi todo ese proceso, ausentándose sólo en el debut frente a Independiente Rivadavia. Sin embargo, con la asunción de Julio César Falcioni, Di Plácido no volvió a jugar: aún no disputó minutos en los cinco partidos del nuevo mandato. Pese a que su nivel no fue bajo, la escasa consideración del nuevo DT convierte su continuidad en una incógnita.