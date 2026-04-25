Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de celulares y bloquearlos

Resumen para apurados
- El Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó la línea gratuita *910 para que usuarios en Argentina denuncien el robo de celulares y bloqueen equipos las 24 horas del día.
- Mediante el programa “Tu Celular es tuyo”, el sistema unifica operadoras para invalidar el IMEI. El trámite permite dar de baja la línea y el equipo para evitar su reventa ilegal.
- La iniciativa busca reducir el mercado negro de dispositivos móviles en el país. El bloqueo total del IMEI garantiza que el aparato robado no pueda ser reactivado en ninguna red.
En estos días, ante el robo o pérdida del celular, rápidamente se puede hacer el trámite de bloqueo y denuncia. Desde el Estado se habilitó el *910, un número que unifica las compañías que ofrecen servicio celular. Una vez que se marca, el sistema automáticamente da las opciones de varias empresas y se empieza el proceso para evitar que usen la línea o intenten vender el equipo en el mercado informal.
El objetivo es que el equipo no pueda volver a activarse en ninguna red móvil argentina. El propósito de la implementación es reducir el mercado ilegal de dispositivos robados, según se informó en el programa “Tu Celular es tuyo”, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
El trámite es gratuito, disponible las 24 horas, y solo requiere brindar algunos datos básicos del titular de la línea y, si es posible, el número de IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) que suele estar en la caja del equipo. Este código es único para identificar el dispositivo. Si el usuario no cuenta con el IMEI en ese momento, la denuncia igualmente es válida y la empresa de telefonía cruzará la información para completar el proceso.
Los beneficios de denunciar en el nuevo número
En caso de que el celular sea recuperado, existe la opción de revertir el bloqueo. Para ello, el titular debe volver a comunicarse con la empresa de telefonía y pedir la rehabilitación del IMEI.
Este trámite puede requerir documentación que acredite la titularidad, como la factura de compra o los datos de la línea. La reactivación no siempre es inmediata y puede demorar algunas horas hasta que el sistema habilite nuevamente el dispositivo en todas las redes. Si una persona adquiere un celular usado y luego descubre que está bloqueado, el sistema impide que el equipo vuelva a funcionar en redes móviles argentinas si fue denunciado previamente.
Para quienes compraron de buena fe, la recomendación es intentar contactar al vendedor original o realizar la denuncia correspondiente. Antes de concretar la compra de un celular usado, se recomienda verificar el IMEI, un trámite sencillo que puede evitar problemas futuros (marcar *#06# en la aplicación de llamadas o en la caja original, debajo de la batería o en la bandeja SIM).
Las dudas
¿Podés denunciar líneas de cualquier compañía o plan?
Sí, de cualquier compañía de celular para cualquiera de sus planes.
Si recuperás tu celular denunciado, ¿podés desbloquearlo?
Sí, comunicáte con tu compañía de celular. Pueden pedirte número de denuncia, que te presentes personalmente a la empresa con el equipo u otros requisitos.
¿Qué sucede si comprás un celular que fue denunciado como robado?
Cuando le pongas el chip de la compañía de celular, va a aparecer un mensaje que te informará que no puede ser usado.
¿Los datos son propiedad del Ministerio de Seguridad de la Nación?
No, pertenecen exclusivamente a cada compañía telefónica. El Poder Ejecutivo, luego de un pedido formal a la Justicia, puede acceder a los datos para una determinada causa.