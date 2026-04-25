Cómo funciona la línea *910 para denunciar el robo de celulares y bloquearlos

El trámite es gratuito, disponible las 24 horas, y solo requiere brindar algunos datos básicos del titular de la línea y, si es posible, el número de IMEI (Identidad internacional de equipo móvil) que suele estar en la caja del equipo. Este código es único para identificar el dispositivo. Si el usuario no cuenta con el IMEI en ese momento, la denuncia igualmente es válida y la empresa de telefonía cruzará la información para completar el proceso.