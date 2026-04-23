Panchos gratis, premios y el desafío del “18”: la apuesta de un local del microcentro para convocar multitudes

Resumen para apurados
- Pancho 18 regalará comida y realizará juegos mañana de 18 a 19 en su local de 25 de Mayo 135, Tucumán, para celebrar el Día del Pancho y atraer al público al microcentro.
- Entregarán 200 combos gratis y lanzarán el 'Desafío del billete 18'. La jornada incluye la presentación de una nueva salchicha alemana y sorteos interactivos en redes sociales.
- La cadena busca consolidar su marca en Tucumán mediante marketing viral y participación ciudadana, estableciendo un precedente en eventos masivos de consumo en la región.
Con promociones, juegos interactivos y participación del público, la popular cadena Pancho 18 realizará mañana una activación especial por el ‘Día del Pancho’ en pleno centro de San Miguel de Tucumán. La actividad tendrá lugar en su local de 25 de Mayo 135 y busca posicionarse entre los eventos más convocantes de la jornada.
Bajo el lema “El día en que todo Tucumán quiso un pancho”, la iniciativa tendrá su momento central entre las 18 y las 19, franja en la que se concentrarán las principales acciones. Durante ese lapso, se entregarán superpanchos con gaseosa de manera gratuita hasta agotar un stock limitado de 200 unidades.
Uno de los atractivos será el denominado “Desafío del billete 18”. Quienes presenten un billete de cualquier denominación cuyo número de serie contenga el “18” podrán comprar un superpancho al valor nominal del mismo, sin importar el monto. La consigna apunta a generar participación y sumar un componente lúdico a la experiencia.
Además, desde la organización convocaron a sumarse a un sorteo a través de Instagram, bajo la premisa “compartí tu 18 más extraño”. Los participantes podrán subir fotos o videos en los que aparezca ese número en situaciones cotidianas, desde un colectivo hasta objetos domésticos.
La jornada incluirá también el lanzamiento de una nueva salchicha tipo alemana, que será presentada con degustaciones, y se complementará con activaciones callejeras, juegos, premios y generación de contenido en vivo.
Según indicaron desde la empresa, la propuesta está dirigida tanto al público general como a creadores de contenido y medios, con el objetivo de fomentar la interacción y amplificar la experiencia en redes sociales.