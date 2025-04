Pancho 18: un clásico con identidad propia

Esa mirada empática no se contradice con su espíritu competitivo. “Emprender es una escuela. Damos por sabidas un montón de cosas y después nos damos cuenta que no eran así. Al principio me afectaban mucho las cosas que pasaban. Hoy me divierto. Me acostumbré a que ocurran situaciones inesperadas”, explica sobre las problemáticas que le tocan atravesar y reflexiona: “La resiliencia permite avanzar, divertirse y pasarla bien. Si no disfrutás lo que hacés, no tiene sentido”.