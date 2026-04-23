Oportunidad: comprar un auto de segunda mano hoy es mejor negocio que nunca

En las últimas semanas, el mercado de vehículos usados ha dado un giro inesperado que los ahorristas más atentos están empezando a explotar. Tras un periodo de reajustes, el valor de las unidades de segunda mano ha encontrado un piso, convirtiéndose en un activo tangible que no solo resguarda el capital frente a la inflación, sino que ofrece una liquidez y utilidad que el dólar o el plazo fijo no pueden igualar.