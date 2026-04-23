Oportunidad: comprar un auto de segunda mano hoy es mejor negocio que nunca
Mientras la volatilidad marca el pulso de la economía, el sector automotor en Tucumán presenta una "ventana de oportunidad" inédita. Con una caída real en los precios de usados y tasas de financiación que parecen de otra época, los expertos aseguran que el momento de capitalizarse es ahora.
En las últimas semanas, el mercado de vehículos usados ha dado un giro inesperado que los ahorristas más atentos están empezando a explotar. Tras un periodo de reajustes, el valor de las unidades de segunda mano ha encontrado un piso, convirtiéndose en un activo tangible que no solo resguarda el capital frente a la inflación, sino que ofrece una liquidez y utilidad que el dólar o el plazo fijo no pueden igualar.
El stock como oportunidad
La clave de este fenómeno reside en el volumen. Empresas referentes del sector local como Grupo Fortino ubicado en Av Alem 48, han decidido movilizar sus inventarios de forma agresiva. Actualmente, en su sector de Multimarca y Usados cuenta con más de 150 unidades disponibles, que cubren todos los perfiles: desde el primer auto para un joven profesional hasta vehículos familiares de alta gama.
Esta sobreoferta temporal, sumada a los descuentos exclusivos que firmas como Fortino están aplicando para rotar stock en los próximos días hasta fin de mes, genera un escenario de "compra ideal" que difícilmente se repita en el segundo semestre.
Oportunidades reales: cinco ejemplos del mercado actual
Para entender la magnitud del ahorro, basta con observar algunos valores de referencia que se encuentran disponibles hoy en el mercado local, con precios que se sitúan por debajo de la media histórica de reposición:
- Citroën Xsara Picasso 2.0 HDI Exclusive (2010): Un monovolumen de confort superior y motorización ultra eficiente por $7.403.500.
- Peugeot 207 Compact Allure 1.4 N 5P (2015): Equilibrio perfecto entre agilidad urbana y equipamiento por $8.160.000.
- Volkswagen Gol Trend 5P (2012): El vehículo más buscado por su confiabilidad y valor de reventa por $8.755.000.
- Volkswagen Virtus Trendline (2020):Nunca pasa de moda, funcional y destacada por su eficiencia, por $19.688.000.
- Ford Ecosport 1.5 TDCI SE (2019): Una fija en el mercado automotor argentino por $18.630.000.
Como alternativa para quienes buscan blindarse totalmente, han aparecido en el mercado créditos con tasa 0% UVA, una opción casi inexistente en otros rubros y que permite acceder a una unidad nueva hoy, pagándola con las condiciones más competitivas del sistema financiero, según perfil crediticio y plazos.
¿Por qué actuar ahora?
La combinación de precios deprimidos, bonificaciones directas de concesionaria y tasas subsidiadas tiene fecha de vencimiento. Quienes comprendan que un auto hoy es una reserva de valor en movimiento, encontrarán en estos últimos 8 días del mes, la mejor inversión del año.
¿Dónde conseguir vas a poder aprovechar?
El Concesionario de Multimarca y Usados de Grupo Fortino lo ubicas en Av Alem 48 o contactate por whatsapp al 3815847125.
Sino También podes consultar por redes o con cualquier asesor autorizado del Grupo Fortino.