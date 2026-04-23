La historia detrás de la imagen del año elegida por World Press Photo

La imagen, titulada “Separados por hielo”, documenta el momento en que una familia de origen ecuatoriano es dividida por agentes del ICE en el interior de un edificio federal en Nueva York. La escena tiene como protagonista a Luis, un migrante residente en el Bronx, quien es detenido tras asistir a una audiencia judicial el 26 de agosto de 2025. En cuestión de segundos, el procedimiento deriva en una separación abrupta de su esposa, Cocha, y de sus hijos, en un episodio que sintetiza el impacto humano de las políticas migratorias.