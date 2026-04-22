Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 23 de abril

Resumen para apurados
- Tucumán tendrá este jueves 23 de abril un clima otoñal con cielo nublado y máximas de 22°C, según el Servicio Meteorológico Nacional, con baja probabilidad de lluvias aisladas.
- La jornada iniciará con 15°C y alta humedad. Se prevé inestabilidad por la tarde con vientos del sur, siguiendo la tendencia de una semana marcada por la nubosidad variable.
- Estas condiciones moderadas reflejan la transición hacia el frío estacional. Se recomienda usar abrigo liviano y llevar paraguas ante posibles chaparrones breves durante el día.
El tiempo en Tucumán se presentará este jueves 23 de abril con condiciones típicamente otoñales, con nubosidad variable, temperaturas templadas y baja probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada.
De acuerdo con los últimos datos meteorológicos, se espera un día mayormente nublado, con momentos de inestabilidad leve y posibles lluvias aisladas hacia la tarde.
El pronóstico del clima
El jueves comenzará con cielo mayormente cubierto durante la madrugada y la mañana, con temperaturas cercanas a los 15°C.
Mañana: mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%)
Tarde: aumento de la nubosidad y posibles lluvias aisladas, con máximas cercanas a los 19°C
Noche: cielo nuevamente mayormente nublado, con descenso térmico hasta los 14°C
En líneas generales, será una jornada sin eventos extremos, pero con condiciones cambiantes propias del otoño.
Temperatura y condiciones generales
Para el jueves 23 de abril, el pronóstico anticipa:
Temperatura mínima: 14°C a 15°C
Temperatura máxima: alrededor de 19°C a 22°C
Humedad elevada, lo que acentúa la sensación térmica fresca
Vientos leves a moderados del sector sur y sudeste
Estos valores se ubican dentro de los parámetros normales para abril en Tucumán, un mes caracterizado por temperaturas moderadas y transición hacia condiciones más frescas.
Probabilidad de lluvias
Si bien no se esperan precipitaciones generalizadas, existe la posibilidad de:
Lluvias aisladas durante la tarde
Baja probabilidad de tormentas intensas
Mejoras parciales hacia la noche
El contexto climático de la semana muestra una tendencia a la inestabilidad leve, con jornadas alternadas entre nubosidad y lluvias débiles.
Recomendaciones para el día
Llevar abrigo liviano, especialmente para la mañana y la noche
Considerar paraguas o piloto por posibles lluvias aisladas
Ideal para actividades bajo techo o al aire libre con precaución