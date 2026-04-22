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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 23 de abril

Conocé el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Este jueves 23 de abril podría volver a llover. Este jueves 23 de abril podría volver a llover. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
Hace 2 Min

Resumen para apurados

  • Tucumán tendrá este jueves 23 de abril un clima otoñal con cielo nublado y máximas de 22°C, según el Servicio Meteorológico Nacional, con baja probabilidad de lluvias aisladas.
  • La jornada iniciará con 15°C y alta humedad. Se prevé inestabilidad por la tarde con vientos del sur, siguiendo la tendencia de una semana marcada por la nubosidad variable.
  • Estas condiciones moderadas reflejan la transición hacia el frío estacional. Se recomienda usar abrigo liviano y llevar paraguas ante posibles chaparrones breves durante el día.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará este jueves 23 de abril con condiciones típicamente otoñales, con nubosidad variable, temperaturas templadas y baja probabilidad de lluvias durante gran parte de la jornada.

De acuerdo con los últimos datos meteorológicos, se espera un día mayormente nublado, con momentos de inestabilidad leve y posibles lluvias aisladas hacia la tarde.

El pronóstico del clima

El jueves comenzará con cielo mayormente cubierto durante la madrugada y la mañana, con temperaturas cercanas a los 15°C.

Mañana: mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (0-10%)

Tarde: aumento de la nubosidad y posibles lluvias aisladas, con máximas cercanas a los 19°C

Noche: cielo nuevamente mayormente nublado, con descenso térmico hasta los 14°C

En líneas generales, será una jornada sin eventos extremos, pero con condiciones cambiantes propias del otoño.

Temperatura y condiciones generales

Para el jueves 23 de abril, el pronóstico anticipa:

Temperatura mínima: 14°C a 15°C

Temperatura máxima: alrededor de 19°C a 22°C

Humedad elevada, lo que acentúa la sensación térmica fresca

Vientos leves a moderados del sector sur y sudeste

Estos valores se ubican dentro de los parámetros normales para abril en Tucumán, un mes caracterizado por temperaturas moderadas y transición hacia condiciones más frescas.

Probabilidad de lluvias

Si bien no se esperan precipitaciones generalizadas, existe la posibilidad de:

Lluvias aisladas durante la tarde

Baja probabilidad de tormentas intensas

Mejoras parciales hacia la noche

El contexto climático de la semana muestra una tendencia a la inestabilidad leve, con jornadas alternadas entre nubosidad y lluvias débiles.

Recomendaciones para el día

Llevar abrigo liviano, especialmente para la mañana y la noche

Considerar paraguas o piloto por posibles lluvias aisladas

Ideal para actividades bajo techo o al aire libre con precaución

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