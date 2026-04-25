Vuelve el rey: la población de yaguareté en Iberá ya ronda los 50 ejemplares tras décadas de ausencia

La fauna del norte argentino está atravesando un proceso de transformación que marca un avance sin precedentes en la conservación. La noticia más destacada proviene de los Esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, donde la población del yaguareté (Panthera onca) ha mostrado una recuperación asombrosa. Tras décadas de ausencia, el número de ejemplares en libertad ya ronda los 50, gracias a un programa de cría y liberación que ha logrado que el felino más grande de América vuelva a ocupar su rol de "depredador tope".