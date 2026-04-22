La habilitación de calle Mendoza al 200 será progresiva, no inmediata

El dispositivo de seguridad coordinado y articulado que mantiene calle Mendoza, entre Virgen de la Merced y Monteagudo, con circulación totalmente cerrada continuará. La buena noticia es que se daría el primer paso este fin de semana para que la situación se normalice. El operativo que está en funcionamiento desde hace varias semanas cuenta con la participación de personal de Defensa Civil, el área de Seguridad Ciudadana y Catastro municipal, que continúan monitoreando el estado del inmueble.