Susto para Frank Kudelka en Rosario: el DT de Newell’s protagonizó un accidente camino al entrenamiento
El entrenador de la "Lepra" se vio involucrado en un choque en la zona oeste de la ciudad cuando se dirigía al predio del club. Una motociclista resultó con heridas leves y debió ser trasladada a un centro de salud, mientras que el técnico resultó ileso y debió cumplir con los protocolos policiales de rigor.
Resumen para apurados
- Frank Kudelka, DT de Newell’s, sufrió un accidente vial esta mañana en Rosario al chocar con una moto en Córdoba y Alsina. El técnico resultó ileso y la motociclista, herida leve.
- El siniestro ocurrió cuando una moto impactó la trasera de su camioneta tras un semáforo. Kudelka desvió su ruta habitual por tráfico y fue a declarar a la comisaría por protocolo.
- El incidente se da en un buen momento deportivo, con el equipo invicto hace tres fechas. Kudelka dirigirá el domingo ante Instituto buscando escalar posiciones en el torneo Apertura.
La mañana rosarina se vio alterada por un siniestro vial que tuvo como protagonista a Frank Kudelka. El director técnico de Newell’s Old Boys circulaba por la intersección de las calles Córdoba y Alsina cuando su camioneta fue impactada por una motocicleta. Según el relato del propio entrenador, el accidente ocurrió en un momento en que él reiniciaba la marcha tras la señal de un semáforo y la moto colisionó contra la parte trasera de su vehículo. Debido a la contingencia del tránsito, Kudelka había decidido cambiar su ruta habitual por la avenida Avellaneda, una decisión que terminó situándolo en el lugar del hecho.
Como consecuencia del impacto, la mujer que conducía la moto sufrió lesiones de carácter leve y fue derivada en una ambulancia a un sanatorio para una mejor atención. Por su parte, un hombre que viajaba como acompañante en el rodado menor recibió un golpe en la muñeca, aunque sin gravedad. El técnico, que se encontraba en buen estado de salud y no sufrió heridas, fue trasladado a una comisaría por una cuestión de protocolo legal para prestar declaración y completar los trámites correspondientes a este tipo de siniestros viales. El operativo generó demoras importantes en la zona ante la presencia de móviles policiales y personal médico.
Un presente deportivo que asoma con optimismo
Este incidente ocurre en un momento de alivio futbolístico para el mundo leproso. Bajo la conducción de Kudelka, el equipo ha logrado encadenar un invicto de tres partidos que le permitió airear un torneo Apertura que venía siendo muy cuesta arriba. La última victoria por 3-2 ante Unión en Santa Fe, con goles de Jerónimo Russo y el "Colo" Ramírez, ratificó la levantada del equipo tras el empate frente a San Lorenzo y el triunfo previo contra Central Córdoba. Actualmente, Newell’s suma 13 unidades en la Zona A y busca terminar el certamen de la manera más digna posible.
El calendario no da respiro y, tras superar este mal trago personal, el entrenador deberá poner el foco en el próximo compromiso del domingo. Newell’s recibirá a Instituto en el Coloso Marcelo Bielsa a las 17:30, en lo que será la penúltima jornada del campeonato. Además, el equipo aún tiene pendiente el encuentro de la fecha 9 ante Vélez Sarsfield en Liniers, una seguidilla de partidos clave para intentar escalar posiciones en la tabla y consolidar el funcionamiento que el equipo empezó a mostrar en las últimas semanas.