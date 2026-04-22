Susto para Frank Kudelka en Rosario: el DT de Newell’s protagonizó un accidente camino al entrenamiento

Como consecuencia del impacto, la mujer que conducía la moto sufrió lesiones de carácter leve y fue derivada en una ambulancia a un sanatorio para una mejor atención. Por su parte, un hombre que viajaba como acompañante en el rodado menor recibió un golpe en la muñeca, aunque sin gravedad. El técnico, que se encontraba en buen estado de salud y no sufrió heridas, fue trasladado a una comisaría por una cuestión de protocolo legal para prestar declaración y completar los trámites correspondientes a este tipo de siniestros viales. El operativo generó demoras importantes en la zona ante la presencia de móviles policiales y personal médico.