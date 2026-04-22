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Mastantuono vivió una tarde de silbidos en el Bernabéu y la prensa española no tuvo piedad

Pese al triunfo del Real Madrid, el argentino fue uno de los principales focos de desaprobación de la hinchada "merengue".

SABOR AGRIDULCE. Real Madrid ganó, pero Franco Mastantuono recibió numerosas críticas de la prensa y la afición española. SABOR AGRIDULCE. Real Madrid ganó, pero Franco Mastantuono recibió numerosas críticas de la prensa y la afición española.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Mastantuono recibió silbidos de la afición del Real Madrid durante el triunfo 2-1 ante Alavés en el Bernabéu, cuestionado por su nivel tras la eliminación en Champions League.
  • El volante ingresó al minuto 58 pero fue criticado por la prensa como "desconectado". Su falta de minutos con Arbeloa contrasta con el protagonismo que tuvo bajo el mando de Xabi Alonso.
  • La directiva merengue analiza ceder al jugador para que recupere rodaje. Su irregularidad pone en duda su convocatoria con la Selección Argentina para el Mundial a solo dos meses.
Resumen generado con IA

A pesar de la victoria por 2-1 frente a Alavés, el clima en el Santiago Bernabéu reflejó la tensión que atraviesa Real Madrid tras su eliminación de la Champions League. En ese contexto, el argentino Franco Mastantuono fue uno de los principales focos de desaprobación por parte de la afición y la prensa especializada.

El mediocampista ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Arda Güler y fue recibido con silbidos por un sector del público, que también manifestó su descontento hacia otras figuras del plantel como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Según los reportes de los principales medios españoles, la actuación del ex jugador de River no logró revertir la tendencia negativa de sus últimas participaciones.

El análisis de la prensa española

Las valoraciones de los diarios deportivos tras el encuentro fueron determinantes respecto al presente del futbolista. Sport calificó su desempeño como "desconectado" y señaló que el jugador atraviesa una marcada falta de confianza, sugiriendo que "necesita salir ya" ante la pérdida recurrente de pelotas.

Por su parte, Mundo Deportivo destacó que, pese a contar con más minutos de los habituales, el argentino "sigue sin demostrar nada" en el esquema del equipo. Diario AS sintetizó la presencia del volante con el término "desaparecido".

Un futuro condicionado por la falta de minutos

La situación de Mastantuono en el conjunto merengue ha cambiado significativamente tras la salida de Xabi Alonso. Bajo la conducción de Álvaro Arbeloa, el volante ha perdido protagonismo frente al joven turco Arda Güler, lo que ha generado interrogantes sobre su continuidad.

Diversas fuentes, entre ellas Marca, indican que la directiva del club podría considerar una cesión a préstamo en el próximo mercado de pases para que el jugador recupere rodaje. Este presente irregular también afecta sus aspiraciones internacionales: a menos de dos meses del inicio del Mundial, la falta de continuidad pone en duda su convocatoria por parte de Lionel Scaloni para la selección argentina.

El cierre de la temporada

Al Real Madrid le quedan seis partidos para finalizar el torneo, donde se ubica a seis puntos del líder, Barcelona (con un partido más). El calendario incluye el Clásico, un duelo que será determinante para las aspiraciones al título.

En esta recta final, Mastantuono buscará sumar minutos para intentar revertir su imagen actual. El desempeño del argentino en estos últimos encuentros será clave para definir si formará parte del plantel la próxima temporada o si buscará una salida temporal en el próximo período de fichajes.

Temas Xabi AlonsoLionel ScaloniVinícius Júnior Kylian MbappéFranco Mastantuono
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