Mastantuono vivió una tarde de silbidos en el Bernabéu y la prensa española no tuvo piedad

El mediocampista ingresó a los 58 minutos en reemplazo de Arda Güler y fue recibido con silbidos por un sector del público, que también manifestó su descontento hacia otras figuras del plantel como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Según los reportes de los principales medios españoles, la actuación del ex jugador de River no logró revertir la tendencia negativa de sus últimas participaciones.