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¿Quién es Carlos Diez, la nueva joya del Real Madrid con raíces argentinas?

Capitán del equipo juvenil “merengue”, figura en la consagración de la UEFA Youth League y con doble nacionalidad, el mediocampista empieza a meterse en el radar como posible “europibe” para la Selección.

Carlos Diez fue capitán del Real Madrid en la UEFA Youth League. Carlos Diez fue capitán del Real Madrid en la UEFA Youth League.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Diez, volante de 18 años con raíces argentinas, lideró al Real Madrid juvenil al título de la UEFA Youth League tras vencer al Brujas y marcar un penal decisivo en la final.
  • El capitán del equipo madrileño suma 21 goles en juveniles. Su doble nacionalidad lo vincula a Argentina, siguiendo los pasos de otros 'europibes' como Alejandro Garnacho y Nico Paz.
  • Con 18 años, Diez es disputado por las selecciones de España y Argentina. Su evolución profesional y su perfil goleador lo posicionan como una pieza clave para el fútbol mundial.
Resumen generado con IA

En el semillero del Real Madrid siempre aparecen nombres que invitan a mirar hacia adelante. El último en irrumpir con fuerza es Carlos Diez, mediocampista, capitán y una de las piezas clave del equipo juvenil que viene de consagrarse a nivel continental.

Su gran carta de presentación fue la UEFA Youth League 2025/26. En la final ante el Brujas, que terminó 1-1, Diez asumió la responsabilidad en la tanda de penales: convirtió su disparo en el 4-2 definitivo y luego fue el encargado de levantar el trofeo, un gesto que terminó de instalar su nombre en la escena internacional.

Pero su historia tiene un condimento que lo acerca directamente al radar argentino. Nacido en Madrid en 2007, cuenta con doble nacionalidad gracias a su padre argentino, lo que lo convierte en un potencial “europibe”, en la línea de casos recientes como Alejandro Garnacho o Nico Paz.

En cuanto a su perfil futbolístico, Diez es un volante con llegada, dinámico y con capacidad para pisar el área rival. Sus números respaldan esa descripción: acumula 21 goles en divisiones juveniles, la mayoría en la División de Honor española, una cifra alta para su posición y que explica por qué ya empieza a ser seguido de cerca por el primer equipo.

Su estilo de juego, justamente, generó comparaciones inevitables con Nico Paz, otro producto de la cantera madridista con vínculo con Argentina. A eso se suma un detalle simbólico que no pasó desapercibido: su festejo al levantar la Youth League recordó al de Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022, una imagen que rápidamente se viralizó.

Con 18 años -cumplirá 19 en mayo-, Carlos Diez se encuentra en un punto clave de su carrera. Su proyección lo ubica en la órbita tanto de España como de Argentina, que siguen de cerca su evolución.

Por ahora, es una promesa. Pero en el Real Madrid ya saben que, cuando un juvenil levanta un título europeo siendo capitán y empieza a marcar diferencias, deja de ser solo un nombre más. Empieza a ser una historia a seguir.

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