¿Quién es Carlos Diez, la nueva joya del Real Madrid con raíces argentinas?

En cuanto a su perfil futbolístico, Diez es un volante con llegada, dinámico y con capacidad para pisar el área rival. Sus números respaldan esa descripción: acumula 21 goles en divisiones juveniles, la mayoría en la División de Honor española, una cifra alta para su posición y que explica por qué ya empieza a ser seguido de cerca por el primer equipo.