Día de la Tierra: avances que ilusionan al mundo y el caso que preocupa a la Argentina

Resumen para apurados
- En el Día de la Tierra, el mundo celebra hitos ecológicos mientras Argentina define en Chubut la condena de Ricardo La Regina por la matanza de pingüinos en Punta Tombo.
- Globalmente crecen las energías limpias y se recuperan especies. En Argentina, el desmonte con retroexcavadoras en zonas de nidificación marca un hito de conflictividad ambiental.
- El fallo en Chubut busca sentar un precedente regional para tipificar el ecocidio, endureciendo penas ante daños ambientales irreversibles en áreas protegidas por la UNESCO.
Tanto el año pasado como en este 2026, nuestro planeta fue objeto de cambios y decisiones humanas que establecen el destino de este. Cumbres climáticas, reuniones entre naciones y conversaciones sobre la respuesta al cambio climático chocan contra los esfuerzos de líderes que creen que el calentamiento global se trata de un “engaño”. En todo ese panorama dispar, donde los desafíos continúan, hay algunos logros brillantes que aún generan motivos para celebrar en el Día de la Tierra.
Aunque los últimos días del 2025 nos hayan dejado una evaluación familiar —las emisiones siguen aumentando, las especies animales desaparecen, el agua del océano está más caliente y los pronósticos de desastres ambientales se vuelven inexorables—, hay cuestiones que aún parecen inmodificables: la iniciativa de muchos ciudadanos de cuidar su hogar. Para fines del año pasado, las acciones específicas y reclamos en materia de energías limpias, conservación y derechos dieron lugar a algunos resultados positivos tangibles para el clima y la naturaleza.
Estos avances, aunque discretos, a veces pasan inadvertidos entre el constante flujo de noticias. Tanto en la Argentina como en el mundo, hay algunos triunfos que hay que celebrar: las tortugas y tigres regresaron y las energías renovables crecen en algunas partes del globo.
Un informe de la BBC reveló cuáles fueron esos hitos silenciosos que se lograron por el medio ambiente a finales del 2025. Al mismo tiempo, repasamos cuál es la situación argentina y cuáles son las acciones que quedan por tomar en materia climática y de preservación de la fauna ante casos de conflictividad ambiental.
Adiós al carbón y un escudo para el planeta
Por primera vez en la historia moderna, las energías renovables —eólica y solar— superaron al carbón como la principal fuente de electricidad en el mundo. Este cambio de paradigma fue impulsado principalmente por China, que no solo batió récords en producción de energía limpia, sino que logró una caída histórica en sus emisiones de CO2. En Europa, países como el Reino Unido prácticamente eliminaron el carbón de su matriz, apostando a megainstalaciones de almacenamiento por aire líquido para garantizar el suministro.
La Corte Internacional de Justicia emitió un fallo sin precedentes que redefine la responsabilidad climática. Esta decisión abre la puerta para que los países más vulnerables, que sufren las peores consecuencias del calentamiento global sin ser los responsables de las emisiones, puedan demandar legalmente a las naciones más contaminantes. Aunque no es vinculante, los expertos aseguran que este "momento jurídico trascendental" influirá en todos los juicios climáticos futuros a nivel global.
Victoria para tortugas, tigres y los océanos
La conservación demostró que, cuando hay voluntad y presupuesto, los ejemplares vuelven. Las tortugas verdes, que durante siglos fueron diezmadas por sus huevos y caparazones, se recuperaron de tal forma que pasaron de estar "en peligro" a ser catalogadas como de "menor preocupación". En sintonía, la India anunció que ya alberga al 75% de los tigres del mundo, duplicando su población en una década gracias a un modelo de convivencia entre comunidades locales y vida silvestre.
Tras décadas de parálisis diplomática, finalmente fue ratificado el Tratado de Alta Mar. Este acuerdo es vital porque protege las aguas internacionales, que representan dos tercios del océano y estaban en un vacío legal. El compromiso es ambicioso: declarar el 30% de estas aguas como Áreas Marinas Protegidas para el 2030, garantizando refugios seguros para la biodiversidad frente a la pesca industrial y la minería submarina.
La "COP de la Selva" y el regreso del Salmón
La COP30 celebrada en el corazón de la Amazonía brasileña puso a los bosques en el centro de la mesa. Brasil reportó que la deforestación cayó un 11% en el último año y presentó el Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre. Esta iniciativa busca un cambio de lógica económica: que los países y comunidades reciban incentivos financieros no solo por detener la tala, sino por el simple hecho de mantener sus montes intactos y en pie.
En California, la naturaleza dio una lección de rapidez tras la demolición de cuatro grandes represas en el río Klamath. Apenas un año después de liberar el cauce, los salmones regresaron a sus zonas de desove tradicionales, un lugar que no habían podido visitar en generaciones. Este éxito se convirtió en el ejemplo mundial de "renaturalización" (rewilding), probando que los ecosistemas pueden sanar si se eliminan las barreras artificiales.
El contraste argentino: entre cambios e incertidumbres
A pesar de estos vientos de cambio internacional, la realidad en Argentina presenta matices mucho más complejos y, por momentos, preocupantes. La reciente modificación de la Ley de Glaciares encendió las alarmas de la comunidad científica y ambiental, al abrir la puerta a actividades extractivas en zonas periglaciales que resultan las reservas estratégicas de agua dulce. A este escenario se suma el "trago amargo" que dejó la temporada de incendios en la Patagonia. Miles de hectáreas de bosque nativo fueron devoradas por el fuego, dejando una cicatriz de cenizas en un paisaje que tardará décadas en recuperarse.
El caso Punta Tombo: un precedente histórico para la región
En medio de este panorama, la justicia argentina tiene en sus manos una decisión que podría cambiar las reglas del juego para toda América Latina. El Superior Tribunal de Justicia de Chubut debe definir la situación de Ricardo La Regina, condenado por la matanza de cientos de pingüinos de Magallanes en 2021. La "masacre de Punta Tombo", como se conoció al desmonte con retroexcavadoras sobre una zona de nidificación, no es solo un caso de crueldad animal, sino un símbolo de la impunidad ambiental.
La fiscal Florencia Gómez fue contundente: este es un "caso de laboratorio" que expone la urgencia de incluir la figura del ecocidio en el Código Penal. Actualmente, la legislación argentina se apoya en una ley de maltrato animal que data de 1954, con penas que resultan insignificantes frente al daño irreversible de ecosistemas protegidos por la UNESCO. "El derecho a la propiedad no es absoluto; tiene límites legales y morales", sostiene la fiscalía.