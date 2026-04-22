Día de la Tierra: avances que ilusionan al mundo y el caso que preocupa a la Argentina

El contraste argentino: entre cambios e incertidumbres

A pesar de estos vientos de cambio internacional, la realidad en Argentina presenta matices mucho más complejos y, por momentos, preocupantes. La reciente modificación de la Ley de Glaciares encendió las alarmas de la comunidad científica y ambiental, al abrir la puerta a actividades extractivas en zonas periglaciales que resultan las reservas estratégicas de agua dulce. A este escenario se suma el "trago amargo" que dejó la temporada de incendios en la Patagonia. Miles de hectáreas de bosque nativo fueron devoradas por el fuego, dejando una cicatriz de cenizas en un paisaje que tardará décadas en recuperarse.