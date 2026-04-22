Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 22 de abril de 2026

Como cada miércoles, se publicó la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA para que los lectores puedan revisar sus tarjetas.
Aquellos que completen los 15 números de una de las grillas de su tarjeta deberán presentarse en calle Mendoza 654 antes de las 18.
Si tenés alguna duda, comunicate al 4842200 o por WhatsApp al 381 4081916. LA GACETA no te solicitará una suma de dinero para entregarte un premio.
Esta nota es de acceso libre.
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