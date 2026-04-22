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Amnistía Internacional advierte sobre el retroceso de los derechos humanos en el mundo

Destaca que dirigentes “depredadores” buscan imponer un nuevo orden internacional, que favorece la guerra.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard
Hace 3 Hs

LONDRES, Reino Unido.- La organización Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos a reaccionar ante la imposición de un nuevo orden mundial dictado por dirigentes “depredadores” de países como Estados Unidos, Rusia o Israel. En la presentación del informe, la secretaria general de la ONG, Agnès Callamard, tachó de “depredadores” al presidente Donald Trump, al ruso Vladimir Putin y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

AI sostiene, en su informe anual, publicado ayer, que estos gobernantes rechazan las normas instauradas tras la Segunda Guerra Mundial, y favorecen un mundo en el que la “guerra reemplaza a la diplomacia”. “En 2025, Trump, Putin o Netanyahu, por citar a algunos, han seguido una estrategia de conquista dictada por su sed de dominio económico, multiplicando la destrucción, la represión y violencia mundial a gran escala”, dijo. El gobierno israelí “ha continuado su genocidio contra la población de Gaza, a pesar del alto el fuego de octubre” de 2025, sin que la comunidad internacional reaccione.

Frente a “estos brutos y saqueadores”, los dirigentes han “hecho gala de cobardía”, sobre todo en Europa. “Estados, organismos internacionales y sociedad civil deben rechazar la política de conciliación a cualquier precio y resistir a esos ataques”, reclamó la ONG.

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Según Amnistía Internacional, las instituciones han sufrido los peores ataques desde 1948, con las sanciones estadounidenses impuestas a magistrados y fiscales de la Corte Penal Internacional o la retirada de Estados Unidos de organismos y tratados, como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Para la titular de AI, el conflicto en Medio Oriente es una muestra de esta “deriva hacia el desprecio de la ley”, desde los “ataques ilegales llevados a cabo por Estados Unidos e Israel” hasta las represalias indiscriminadas de Irán. Poco antes, las autoridades iraníes “masacraron a manifestantes en enero de 2026, en lo que probablemente fue la represión más mortífera en décadas”, añade la ONG.

En cambio, la organización celebra las acciones de estibadores en España, Francia o Marruecos para “perturbar el envío de armas hacia Israel”, y el compromiso de ciudadanos estadounidenses que lucharon contra las operaciones del servicio estadounidense de inmigración (ICE), a veces arriesgando su vida.

Represión en Estados Unidos y Latinoamérica

En su capítulo sobre América, AI destacó cómo los gobiernos del continente “han redoblado sus esfuerzos para silenciar a la disidencia” y registró una “represión creciente” de las manifestaciones y “ataques” contra defensores de derechos humanos y periodistas.

Denunció el uso de “fuerza excesiva e injustificada” ante protestas que “ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos”, con casos en Brasil, Estados Unidos, Honduras y Perú.

“En Estados Unidos, 1.143 personas, entre las que había una proporción excesiva de personas negras, fueron asesinadas a tiros por la policía en 2025”, dice el reporte. “Estados Unidos mató al menos a 123 personas en operaciones de lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico”, hechos que “constituían ejecuciones extrajudiciales”, añade. Resaltó también “casos de acoso, censura y ataques” que han “puesto en peligro la vida y la integridad” de comunicadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Asimismo, enlistó “procesos penales y maniobras de acoso judicial” contra los periodistas, entre ellos los emprendidos contra ocho reporteros por el presidente argentino, Javier Milei.

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