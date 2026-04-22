Amnistía Internacional advierte sobre el retroceso de los derechos humanos en el mundo

“En Estados Unidos, 1.143 personas, entre las que había una proporción excesiva de personas negras, fueron asesinadas a tiros por la policía en 2025”, dice el reporte. “Estados Unidos mató al menos a 123 personas en operaciones de lucha contra el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico”, hechos que “constituían ejecuciones extrajudiciales”, añade. Resaltó también “casos de acoso, censura y ataques” que han “puesto en peligro la vida y la integridad” de comunicadores de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. Asimismo, enlistó “procesos penales y maniobras de acoso judicial” contra los periodistas, entre ellos los emprendidos contra ocho reporteros por el presidente argentino, Javier Milei.