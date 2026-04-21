La Justicia le dio cinco días a Manaos para que le pague $ 800 millones a un exempleado

A su vez, la ex AFIP pidió que se abra una investigación por supuestos tickets de venta truchos emitidos a 80 distribuidores falsos, de los cuales la mitad (39) figuran en la base de contribuyentes 'no confiables del organismo correspondientes a 2021 y 2022. Manaos no tiene venta directa al público. En ese sentido, las ventas a mayoristas habrían sido por más de $ 10.000 millones, fondos de los que ARCA no pudo reconstruir los movimientos.