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Lonac y Maidana presentarán su nueva obra: Ideas yuxtapuestas II. La reforma del pensamiento

La obra de Catalina Lonac y Susana Maidana propone repensar la forma de pensar en un contexto atravesado por la tecnología y los cambios de época.

Lonac y Maidana presentarán su nueva obra: Ideas yuxtapuestas II. La reforma del pensamiento
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Catalina Lonac y Susana Maidana presentan su libro 'Ideas yuxtapuestas II' este miércoles 22 de abril a las 19 en el Hotel Catalinas Park para reflexionar sobre el pensamiento actual.
  • La obra continúa la exploración iniciada en su primer tomo, analizando cómo la tecnología y la velocidad de la información transforman la conciencia humana, la educación y la ética.
  • El evento busca fomentar el debate crítico entre académicos y el público general, planteando interrogantes sobre el futuro de lo humano ante los cambios culturales contemporáneos.
Resumen generado con IA

Este miércoles 22 de abril, a las 19, se realizará en el Hotel Catalinas Park la presentación del libro Ideas yuxtapuestas. La reforma del pensamiento, una nueva publicación de Catalina Lonac y Susana Maidana que invita a reflexionar sobre los desafíos contemporáneos del pensamiento.

La obra se plantea como una continuación de Ideas yuxtapuestas. En busca del pensamiento perdido y profundiza el camino iniciado por sus autoras, con un enfoque centrado en abrir interrogantes más que en ofrecer respuestas cerradas.

En un contexto donde la información circula a gran velocidad, el libro propone detenerse a pensar cuestiones fundamentales: qué significa pensar en la actualidad, cómo se transforma la conciencia en un mundo atravesado por la tecnología y cuál es el impacto de estos cambios en la educación, el lenguaje y la idea de lo humano.

A lo largo de sus páginas, las autoras articulan filosofía, ciencia, ética y experiencia personal para construir una mirada que apunta a interpretar un tiempo de transformaciones profundas.

Con un lenguaje que combina accesibilidad y densidad conceptual, la publicación busca interpelar tanto a lectores del ámbito académico como al público general interesado en comprender los cambios culturales en curso.

Lonac, abogada egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, es empresaria, filántropa, fundadora de la Universidad de San Pablo-T y vicepresidenta del Grupo Los Balcanes, además de cónsul de la República de Croacia.

Por su parte, Maidana es doctora en Filosofía, profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora especializada en el vínculo entre filosofía e inteligencia artificial.

La presentación será abierta al público y se proyecta como un espacio de encuentro y debate en torno al pensamiento crítico, en un escenario que propone repensar las formas de comprender la realidad contemporánea.

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