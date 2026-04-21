El irónico mensaje de la diputada kirchnerista Mayra Mendoza que agitó la interna del PJ bonaerense

Resumen para apurados
- Mayra Mendoza agitó la interna bonaerense con un mensaje irónico a Carlos Bianco, operado en Barcelona, cuestionando a Axel Kicillof por su trato diferencial hacia Cristina Kirchner.
- El roce surgió tras la cirugía de apendicitis de Bianco en España. Mendoza comparó el viaje oficial con la operación de CFK en diciembre, criticando la falta de empatía del gobernador.
- Este cruce profundiza la fractura entre La Cámpora y el kicillofismo, exponiendo la disputa por el liderazgo del peronismo y el control político en la provincia de Buenos Aires.
La interna peronista en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Un mensaje de contenido irónico enviado por Mayra Mendoza, diputada bonaerense y dirigente cercana a Cristina Kirchner, reabrió las heridas entre La Cámpora y el gobierno de Axel Kicillof.
El conflicto comenzó a partir de la operación de urgencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien fue intervenido por un cuadro de apendicitis en Barcelona, donde participaba de una gira oficial junto al mandatario provincial.
Al conocerse la noticia, varios intendentes en un grupo de WhatsApp que compartían con “Carli” le enviaron mensajes de apoyo. Entre ellos, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría) expresaron su deseo de pronta recuperación. Sin embargo, el mensaje de Mendoza se diferenció del resto.
“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.
La tensa relación entre el kirchnerismo y Kicillof
La referencia aludía a la ausencia de Kicillof durante la operación que Cristina Kirchner atravesó en diciembre del año pasado por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. En aquella oportunidad, sí estuvo presente el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien además es el médico que la atendió.
La intervención quirúrgica de Bianco se produjo mientras integraba la comitiva que acompañó a Kicillof a España, que incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, además de su participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marco de la Movilización Global Progresista.