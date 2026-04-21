Secciones
Política

El irónico mensaje de la diputada kirchnerista Mayra Mendoza que agitó la interna del PJ bonaerense

La operación de urgencia de Carlos Bianco en Barcelona derivó en un cruce político que volvió a exponer la disputa por el liderazgo del peronismo y las diferencias con el gobernador Axel Kicillof.

Mayra Mendoza Mayra Mendoza
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mayra Mendoza agitó la interna bonaerense con un mensaje irónico a Carlos Bianco, operado en Barcelona, cuestionando a Axel Kicillof por su trato diferencial hacia Cristina Kirchner.
  • El roce surgió tras la cirugía de apendicitis de Bianco en España. Mendoza comparó el viaje oficial con la operación de CFK en diciembre, criticando la falta de empatía del gobernador.
  • Este cruce profundiza la fractura entre La Cámpora y el kicillofismo, exponiendo la disputa por el liderazgo del peronismo y el control político en la provincia de Buenos Aires.
Resumen generado con IA

La interna peronista en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Un mensaje de contenido irónico enviado por Mayra Mendoza, diputada bonaerense y dirigente cercana a Cristina Kirchner, reabrió las heridas entre La Cámpora y el gobierno de Axel Kicillof.

El conflicto comenzó a partir de la operación de urgencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien fue intervenido por un cuadro de apendicitis en Barcelona, donde participaba de una gira oficial junto al mandatario provincial.

Al conocerse la noticia, varios intendentes en un grupo de WhatsApp que compartían con “Carli” le enviaron mensajes de apoyo. Entre ellos, Nicolás Mantegazza (San Vicente), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles) y Maximiliano Wesner (Olavarría) expresaron su deseo de pronta recuperación. Sin embargo, el mensaje de Mendoza se diferenció del resto.

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.

La tensa relación entre el kirchnerismo y Kicillof

La referencia aludía a la ausencia de Kicillof durante la operación que Cristina Kirchner atravesó en diciembre del año pasado por apendicitis en el Sanatorio Otamendi. En aquella oportunidad, sí estuvo presente el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien además es el médico que la atendió.

La intervención quirúrgica de Bianco se produjo mientras integraba la comitiva que acompañó a Kicillof a España, que incluyó reuniones con Pedro Sánchez y Lula da Silva, además de su participación en un panel junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el marco de la Movilización Global Progresista.

Temas Cristina Fernández de KirchnerAxel KicillofProvincia de Buenos AiresMayra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
2

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”
3

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses
4

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
5

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Ranking notas premium
Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
1

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
2

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
3

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
4

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
5

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

Más Noticias
El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

El fiscal dictaminó contra la demanda que busca frenar una nueva candidatura de Pagani en la UNT

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Aprehenden a un estudiante de Psicología por amenazar a un docente de la UNT: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas y ya suman 170 las entidades fuera del sistema

El Gobierno dio de baja cuatro nuevas prepagas y ya suman 170 las entidades fuera del sistema

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

Cuándo cobrarán el aguinaldo 2026 los jubilados y pensionados de Anses

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Comentarios