El irónico mensaje de la diputada kirchnerista Mayra Mendoza que agitó la interna del PJ bonaerense

“Va a estar todo bien. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre. Distintos contextos: a vos te tocó en Barcelona y a ella presa”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, que asumió en diciembre pasado como legisladora provincial. Y el reproche continuó hacia el gobernador: “Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido humano que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador”.