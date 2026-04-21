Álvaro Carranza, el árbitro designado para dirigir el partido entre Atlético Tucumán y Banfield

Resumen para apurados
- Álvaro Carranza arbitrará el duelo entre Atlético Tucumán y Banfield este domingo a las 20:00 en Tucumán, por una fecha clave de la Zona B del fútbol argentino.
- Carranza, que gana rodaje en primera, estará secundado por Héctor Paletta en el VAR. El equipo arbitral se completa con Gabriel Chade, Diego Martín y Maximiliano Silcán Jerez.
- El encuentro es determinante para el rumbo de ambos en el torneo. Se espera una alta intensidad donde el arbitraje será clave para mantener el equilibrio y evitar polémicas.
Atlético ya conoce quién impartirá justicia en su próximo compromiso frente a Banfield. El designado es Álvaro Carranza, quien estará a cargo del encuentro que se disputará el domingo desde las 20, con transmisión de ESPN Premium.
Carranza, árbitro que viene sumando rodaje en la máxima categoría del fútbol argentino, tendrá la responsabilidad de conducir un partido que puede resultar determinante en la Zona B. Su perfil responde al de un juez que apuesta al diálogo, aunque no duda en sancionar cuando el juego lo exige.
El equipo arbitral se completa con Gabriel Chade como primer asistente y Diego Martín como segundo asistente, mientras que el cuarto árbitro será Maximiliano Silcán Jerez.
Uno de los focos estará puesto, además, en el VAR. Allí aparecerá nuevamente Héctor Paletta, acompañado por Gonzalo Pereira como AVAR. La presencia de Paletta suma atención en la previa, teniendo en cuenta las recientes polémicas en las que estuvo involucrado el sistema de videoarbitraje.
Para Atlético, que buscará hacerse fuerte en casa, el contexto arbitral será un factor más dentro de un partido que puede marcar su rumbo en el torneo. Y en ese escenario, Carranza tendrá la tarea de sostener el equilibrio en un duelo que promete intensidad.