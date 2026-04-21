Un equipo argentino desembarca en la Fórmula 4 italiana y apuesta por dos jóvenes promesas

El sueño de llegar a la Fórmula 1 empieza mucho antes de subirse a un monoplaza de la máxima categoría. En ese camino, la Fórmula 4 italiana se consolidó como uno de los escalones más exigentes y prestigiosos. Allí dirá presente Alpha 54 Racing, una estructura con sello argentino que ya presentó a sus pilotos para la temporada 2026.