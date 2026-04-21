Un equipo argentino desembarca en la Fórmula 4 italiana y apuesta por dos jóvenes promesas

Resumen para apurados
- Alpha 54 Racing debutará en la Fórmula 4 italiana en 2026 con Thiago Palotini y Federico Díaz Quaglia para promover el talento nacional en la antesala de la máxima categoría.
- Fundada por técnicos cordobeses con experiencia en F1, la escudería cuenta con aval del ACA e YPF para su estreno el 10 de mayo en Misano, uniendo karting y experiencia en fórmulas.
- La categoría es un semillero histórico para la F1, por donde pasaron figuras como Lando Norris. El proyecto abre un puente estratégico para el automovilismo argentino en Europa.
El sueño de llegar a la Fórmula 1 empieza mucho antes de subirse a un monoplaza de la máxima categoría. En ese camino, la Fórmula 4 italiana se consolidó como uno de los escalones más exigentes y prestigiosos. Allí dirá presente Alpha 54 Racing, una estructura con sello argentino que ya presentó a sus pilotos para la temporada 2026.
El equipo, fundado por los cordobeses Nicolás Bianco y Gregorio Mandrini -con experiencia en el entorno de la F1-, tiene un objetivo claro: generar oportunidades para talentos argentinos en Europa, tanto arriba del auto como en el aspecto técnico.
Para su primera incursión en la categoría, Alpha 54 Racing apostó por dos perfiles distintos pero complementarios. Por un lado aparece Thiago Palotini, un joven de 15 años oriundo de Necochea que llega con un sólido recorrido en el karting. Campeón en categorías IAME, Rotax Argentina y el Sudamericano Rotax, dará el salto más importante de su carrera: su debut en autos de fórmula.
Por otro, Federico Díaz Quaglia aporta experiencia. El piloto de Monte Buey, Córdoba, tiene 17 años y ya compitió en monoplazas, con pasos por la Fórmula Renault Plus, la Fórmula Nacional Argentina y la Fórmula 4 brasileña. Su recorrido lo posiciona como una pieza clave dentro del equipo para afrontar un campeonato altamente competitivo.
El proyecto cuenta, además, con un respaldo institucional fuerte. La presentación oficial de los pilotos y del monoplaza se realizó en la sede del Automóvil Club Argentino, con el aval del propio ACA, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la petrolera YPF, señales de un acompañamiento que busca sostener el crecimiento de la iniciativa.
La temporada 2026 de la Fórmula 4 italiana comenzará el 10 de mayo en Misano y contará con siete fechas. Más allá de lo deportivo, el valor de la categoría está en su historia: es un verdadero semillero de talentos. Nombres como Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman y Lance Stroll pasaron por allí antes de llegar a la Fórmula 1.