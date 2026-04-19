Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Para River, el Superclásico se vive como un campeonato aparte. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega tras un trabajado triunfo en la Copa Sudamericana ante Carabobo, aunque con una preocupación importante en el mediocampo. La lesión de Fausto Vera obliga a una modificación en el once titular y abre la puerta a una alternativa joven: Juan Cruz Meza. El mediocampista de apenas 18 años aparece como la principal opción para ocupar ese lugar, en lo que sería una apuesta fuerte del entrenador para un partido de máxima exigencia.