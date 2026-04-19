Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Resumen para apurados
- River Plate y Boca Juniors disputan el Superclásico por la fecha 15 del Torneo Apertura este domingo a las 17:00 en el Monumental, bajo el arbitraje de Darío Herrera.
- River llega con las bajas de Vera y Armani, apostando por el debutante Meza. Boca, invicto hace 12 partidos, sufrirá la ausencia de Marchesín, dándole la titularidad a Leandro Brey.
- El encuentro definirá la estabilidad de ambos procesos técnicos y pondrá a prueba el recambio generacional en un escenario de máxima presión con impacto directo en el campeonato.
La expectativa crece minuto a minuto: River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras este domingo en una nueva edición del Superclásico. El encuentro, correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura, se disputará desde las 17 en el estadio Monumental, con arbitraje de Darío Herrera.
Para River, el Superclásico se vive como un campeonato aparte. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega tras un trabajado triunfo en la Copa Sudamericana ante Carabobo, aunque con una preocupación importante en el mediocampo. La lesión de Fausto Vera obliga a una modificación en el once titular y abre la puerta a una alternativa joven: Juan Cruz Meza. El mediocampista de apenas 18 años aparece como la principal opción para ocupar ese lugar, en lo que sería una apuesta fuerte del entrenador para un partido de máxima exigencia.
El contratiempo físico de lo marginará varias semanas y altera los planes del cuerpo técnico. Si bien Kevin Castaño era una variante natural, no fue convocado, lo que refuerza la posibilidad de que Meza tenga su oportunidad desde el arranque en este Superclásico.
Más allá de ese cambio, River mantendría la base que viene utilizando en la temporada. En el arco estará Santiago Beltrán, quien afrontará su primer Superclasico en Primera ante la ausencia de Franco Armani. La defensa se sostendría con una línea de cuatro consolidada, mientras que en el mediocampo Aníbal Moreno será una pieza clave, acompañado por Tomás Galván, el único futbolista del plantel que fue titular en todos los partidos de 2026.
Del otro lado, Boca arriba al Superclásico con un panorama más estable. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda tiene prácticamente definida su formación y apuesta por la continuidad como principal argumento. A diferencia de otros encuentros, no hay grandes dudas en el equipo titular, salvo una modificación obligada.
El cambio estará en el arco. La lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior, le dará la oportunidad a Leandro Brey, que tendrá la misión de custodiar el arco de Boca en un escenario de máxima presión.
El resto del equipo sería el mismo que viene mostrando buenos rendimientos, especialmente tras la contundente victoria ante Barcelona por Copa Libertadores. Boca acumula una racha positiva de 12 partidos sin derrotas, un dato que fortalece la confianza del plantel de cara a este Superclásico.
¿Dónde ver en vivo el Superclásico?
El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors comenzará a las 17 y será transmitido por TNT Sports y por ESPN Premium.
Superclásico: probables formaciones de River Plate y Boca Juniors
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.