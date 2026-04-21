La medicación que faltó: Gianinna reveló que Diego Maradona dejó de recibir tratamiento cardíaco en Tigre

El testimonio no solo se limitó a los tecnicismos de la medicación, sino que incluyó un desgarrador recorrido por los altibajos de la salud de Maradona. Gianinna recordó entre lágrimas la crisis por sobredosis que Diego sufrió en Punta del Este en el año 2000, un momento que marcó un antes y un después. “Esa vez le pedí por favor que viviera, que quería que conociera a mis hijos. Él me apretó la mano y creo que ese día se dio cuenta de que tenía ganas de recuperarse”, relató, destacando los años de esplendor que siguieron, como la etapa de La Noche del 10 y su paso por la Selección Argentina.