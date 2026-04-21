La medicación que faltó: Gianinna reveló que Diego Maradona dejó de recibir tratamiento cardíaco en Tigre
Una de las hijas del "Diez" reveló que en la internación domiciliaria se interrumpió el tratamiento cardíaco que el astro seguía hacía 20 años. Además, repasó la historia clínica de su padre y lamentó que sus sobrinas no pudieran disfrutarlo como abuelo.
Resumen para apurados
- Gianinna Maradona declaró en el juicio por la muerte de su padre que se interrumpió un tratamiento cardíaco de 20 años durante la internación domiciliaria en Tigre en 2020.
- Según el testimonio, el astro solo recibía psicofármacos, contradiciendo a la defensa de los médicos que sostenía que el paciente no requería cuidados cardíacos específicos.
- Esta revelación es clave para la acusación, ya que refuerza la hipótesis de negligencia médica y podría definir el futuro procesal de los profesionales de salud imputados.
En la tercera jornada del juicio que investiga las causas de la muerte de Diego Armando Maradona, Gianinna Maradona aportó un dato que podría ser clave para la acusación: la interrupción de un tratamiento médico de dos décadas durante la internación domiciliaria. Ante el tribunal, la hija del "Diez" detalló cómo su padre pasó de estar medicado por su corazón desde el año 2000 a recibir únicamente psicofármacos en su etapa final, contradiciendo la estrategia de la defensa de los médicos imputados.
“Mi papá tomó medicamentos para el corazón desde su primera internación en el año 2000 y los tomó sin interrupción hasta la internación domiciliaria de 2020”, declaró Gianinna con firmeza. Este punto es crucial, ya que los principales acusados han sostenido en diversas oportunidades que el paciente no requería un tratamiento cardíaco específico, sino que el foco debía estar puesto exclusivamente en sus adicciones y salud mental. Sin embargo, Gianinna fue tajante al describir lo que vio en la casa del barrio San Andrés: “En la internación domiciliaria las únicas pastillas que tomaba eran las que le daba la psiquiatra Agustina Cosachov”.
El testimonio no solo se limitó a los tecnicismos de la medicación, sino que incluyó un desgarrador recorrido por los altibajos de la salud de Maradona. Gianinna recordó entre lágrimas la crisis por sobredosis que Diego sufrió en Punta del Este en el año 2000, un momento que marcó un antes y un después. “Esa vez le pedí por favor que viviera, que quería que conociera a mis hijos. Él me apretó la mano y creo que ese día se dio cuenta de que tenía ganas de recuperarse”, relató, destacando los años de esplendor que siguieron, como la etapa de La Noche del 10 y su paso por la Selección Argentina.
Sin embargo, situó el inicio del deterioro definitivo en sus experiencias en el exterior, específicamente en sus pasos por Dubái y México. Según su testimonio, lo que comenzó como un uso controlado de pastillas para dormir desde su época de futbolista, se transformó en una dependencia mucho más severa y constante. “Empezó a tomar en otras cantidades. Y no solo a la noche, sino también en el día”, explicó, marcando cómo el consumo de fármacos fue ganando terreno sobre su lucidez cotidiana.
El momento más emotivo de la audiencia se dio cuando Gianinna se refirió a la faceta personal de Diego. A pesar de los problemas de salud, destacó que en el nacimiento de su hijo Benjamín, su padre estaba en un estado "espectacular". “Fue el mejor abuelo que pudo tener mi hijo. Mi bronca y mi dolor hoy también es que mis sobrinas no lo hayan podido disfrutar como abuelo”, concluyó, uniendo el reclamo de justicia con la pérdida irreparable de la figura familiar que, según denuncia, fue descuidada en su hora más crítica.