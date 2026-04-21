¿Es peligroso levantar pesas si tené presión alta? Lo que dicen los expertos de Harvard

Para entender cómo entrenar de forma segura, primero debemos distinguir entre los dos grandes grupos de ejercicios de resistencia. Los ejercicios dinámicos son aquellos que implican movimiento en las articulaciones y los músculos; ejemplos clásicos son las sentadillas, las estocadas o el levantamiento de mancuernas. Durante estos movimientos, el corazón bombea sangre de manera constante para alimentar el músculo en acción, lo que genera un aumento controlado de la frecuencia cardíaca.