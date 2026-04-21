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Guía definitiva para lograr un sueño profundo: cinco consejos basados en evidencia científica

La alimentación también influye en este proceso, pues las cenas pesadas generan malestares físicos que impiden una transición tranquila hacia el reposo profundo.

Guía definitiva para lograr un sueño profundo: cinco consejos basados en evidencia científica dormir bien
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos difundieron hoy una guía científica para combatir el insomnio y mejorar el sueño profundo ante el aumento del estrés y la alteración de ritmos circadianos en la sociedad.
  • El mal descanso deriva de cenas pesadas, pantallas y falta de rutinas. Se recomienda reducir la cafeína, hacer ejercicio y practicar actividades relajantes como la lectura nocturna.
  • Dormir bien fortalece la salud a largo plazo y el rendimiento mental. Especialistas advierten que evitar fármacos previene efectos adversos y protege el ciclo natural del descanso.
Resumen generado con IA

Según la Clínica Mayo, muchas personas experimentan complicaciones al intentar dormir debido a la interrupción de sus ritmos circadianos o a cuadros de estrés constante. La alimentación también influye en este proceso, pues las cenas pesadas generan malestares físicos que impiden una transición tranquila hacia el reposo profundo.

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Ante este complejo panorama, la ciencia sugiere diversas estrategias para optimizar la higiene del sueño y combatir el insomnio de forma efectiva. Establecer rutinas claras permite que el reloj interno se sincronice adecuadamente con el ambiente externo para recuperar la vitalidad perdida. 

  • Higiene del sueño es el primer paso: Los especialistas coinciden en que modificar ciertos hábitos diarios es clave. Reducir o eliminar el consumo de café, especialmente por la tarde, es fundamental, ya que la cafeína mantiene el cerebro en estado de alerta. Asimismo, realizar ejercicio durante el día favorece el sueño, siempre que no sea demasiado cerca de la hora de acostarse.
  • Actividades que inducen al descanso: El cerebro necesita señales claras para relajarse. Por eso, actividades como el yoga, el stretching o la lectura nocturna son recomendadas por psicólogos y médicos. La lectura, en particular, ayuda a reducir el estrés y favorece la desconexión.
  • Decirle “no” al celular en la cama: Aunque parece una obviedad, muchos caen en el hábito de pasar largos minutos frente a la pantalla del celular antes de dormir. Este gesto no solo retrasa la conciliación del sueño, sino que además la luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso, volviendo más difícil conciliar el sueño profundo.
  • Cuidado con los somníferos: Si bien muchas personas recurren a medicamentos para dormir, los expertos advierten que no deben ser una solución permanente. En uso prolongado pueden alterar el ciclo circadiano y generar efectos adversos como cefaleas o taquicardia. En caso de utilizarlos, debe ser solo bajo prescripción médica y por periodos cortos.
  • Reajustar el reloj interno: Acostarse muy tarde puede convertirse en un círculo vicioso que dificulte dormir en horarios adecuados. Los especialistas sugieren adelantar la hora de ir a la cama en intervalos de 15 minutos por día hasta alcanzar el horario deseado. Cambios bruscos de una hora o más en una sola noche suelen ser contraproducentes. Con estas recomendaciones, los expertos remarcan que el descanso de calidad depende en gran parte de nuestros hábitos diarios. Dormir mejor no solo mejora el rendimiento físico y mental, sino que también fortalece la salud a largo plazo.
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