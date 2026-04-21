Confirmado: Boca podrá llevar hinchas visitantes al partido contra Defensa en Florencio Varela

Resumen para apurados
- Boca Juniors podrá llevar hinchas visitantes al partido contra Defensa y Justicia este jueves a las 20 en Florencio Varela, tras el acuerdo entre los clubes y seguridad provincial.
- La habilitación de unas 3.000 entradas surge de gestiones entre Aprevide, el municipio y los clubes. Boca llega motivado tras ganar el Superclásico en el Torneo Apertura 2026.
- El regreso de visitantes marca un precedente en la organización del fútbol local y refuerza la seguridad compartida, permitiendo que el Xeneize cuente con apoyo fuera de su estadio.
Boca recibió una noticia muy esperada de cara al próximo compromiso por el Torneo Apertura. Este lunes se confirmó que podrá contar con hinchas visitantes en el partido ante Defensa y Justicia, que se disputará el jueves desde las 20 en Florencio Varela.
La decisión fue anunciada por el club local y también respaldada por las autoridades de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, los simpatizantes del “Xeneize” volverán a tener presencia fuera de casa en un encuentro oficial del campeonato argentino.
Desde Defensa y Justicia celebraron la medida con un mensaje en redes sociales. "Informamos que el partido vs. Boca Juniors se jugará con público visitante", comunicaron. Luego agradecieron al intendente Andrés Watson por haber reevaluado el pedido presentado por la institución.
Por su parte, desde la Aprevide explicaron que la habilitación fue posible por distintas gestiones realizadas en conjunto. "Las gestiones realizadas con la Liga Profesional, los clubes pertinentes y las autoridades municipales" permitieron avanzar con la organización, señalaron desde el organismo.
Cuántos hinchas podrían ingresar
Aunque todavía resta la confirmación oficial sobre el mecanismo de venta, trascendió que unas tres mil entradas estarían disponibles para los fanáticos boquenses. Boca llega fortalecido tras ganar el Superclásico y buscará un paso decisivo rumbo a los octavos de final con el apoyo de su gente en las tribunas.