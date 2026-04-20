Tarucas, entre ausencias y urgencias: un plantel condicionado que desafía a Galindo

Benjamín Garrido sufrió una rotura de ligamentos.
Resumen para apurados
- Álvaro Galindo, entrenador de Tarucas, enfrenta una crisis de plantel por lesiones y convocatorias en la etapa decisiva del Súper Rugby Américas en el NOA.
- La baja de Benjamín Garrido por rotura de ligamentos y la falta de recambio en puestos clave complican el armado del equipo titular ante las urgencias del torneo regional.
- Esta situación condiciona el rendimiento de la franquicia del NOA en la recta final, obligando a Galindo a buscar alternativas tácticas para mantener la competitividad.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium