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Tarucas, entre ausencias y urgencias: un plantel condicionado que desafía a Galindo

Convocatorias, lesiones y falta de recambio en puestos clave complican el armado del XV. La franquicia del NOA atraviesa su momento más delicado en plena recta decisiva del Súper Rugby Américas.

Benjamín Garrido sufrió una rotura de ligamentos. Benjamín Garrido sufrió una rotura de ligamentos.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Álvaro Galindo, entrenador de Tarucas, enfrenta una crisis de plantel por lesiones y convocatorias en la etapa decisiva del Súper Rugby Américas en el NOA.
  • La baja de Benjamín Garrido por rotura de ligamentos y la falta de recambio en puestos clave complican el armado del equipo titular ante las urgencias del torneo regional.
  • Esta situación condiciona el rendimiento de la franquicia del NOA en la recta final, obligando a Galindo a buscar alternativas tácticas para mantener la competitividad.
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