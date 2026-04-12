Tarucas, semillero de Pumitas: cuatro convocados al Rugby Championship M-20 en un momento clave del Súper Rugby Américas

En paralelo, el jugador también analizó el momento de Tarucas. Con la tabla apretada y la clasificación a semifinales en juego, cada partido adquiere un valor determinante. “Va a ser durísimo. Cada equipo se está posicionando y todos quieren meterse en semifinales. Cada partido es como una final”, advirtió. Sin embargo, destacó una virtud que, según él, marca la diferencia. “Lo mejor del equipo es el corazón. La manera de plantarse ante la adversidad es increíble”, indicó.