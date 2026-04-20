Christina Koch, astronauta de Artemis II: “Hacé lo que te asusta, el camino de menor resistencia no suele ser el que más beneficios aporta al mundo”

La astronauta Christina Koch, una de las figuras principales de la misión Artemis II, reveló los pilares que guiaron su camino hacia el espacio y consolidaron su carrera dentro de la NASA. En una reciente reflexión tras su regreso a la Tierra, la especialista analizó los factores que impulsaron su desarrollo personal, con un enfoque en la superación de los temores y el valor del entorno social.