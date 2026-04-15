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Champions League: ¿quiénes son los seis argentinos que quedan en carrera?

Arsenal, Atlético de Madrid, PSG y Bayern Munich avanzaron a las semifinales del certamen continental y la representación nacional se redujo considerablemente.

PRESENCIA ARGENTINA. Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone celebran son algunos de los representantes nacionales en el club madrileño. PRESENCIA ARGENTINA. Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone celebran son algunos de los representantes nacionales en el club madrileño.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Seis argentinos del Atlético de Madrid, guiados por Diego Simeone, clasificaron a semifinales de la Champions League. El equipo enfrentará al Arsenal buscando la final en Budapest.
  • El plantel cuenta con figuras como Julián Álvarez y Thiago Almada. Atlético es el único club con argentinos en esta fase tras superar rondas previas de alta intensidad física y táctica.
  • La misión es devolver la bandera argentina a la final europea tras el antecedente de Lautaro Martínez en 2023. El cruce ante el Arsenal definirá el peso del talento nacional en la élite.
Resumen generado con IA

La ruta hacia la gran final de Budapest entra en su etapa más vibrante y la Champions League ya conoce a los cuatro mejores equipos del continente. En esa mesa chica, la bandera albiceleste flamea con muchísima fuerza, aunque lo hace en un solo mástil: el del Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone se ha convertido en la gran reserva argentina del torneo y -entre Arsenal, Bayern Múnich y PSG- buscará meter a sus compatriotas en el partido más deseado del planeta fútbol.

El predominio "Colchonero" es absoluto a la hora de repasar la lista de los argentinos que siguen en carrera por la "Orejona". Bajo la intensidad táctica, el rigor físico y el carácter que impone Simeone desde el banco de suplentes, seis futbolistas con presencia reciente en el seleccionado alimentan el sueño del pueblo madrileño.

De atrás hacia adelante, la lista es una mezcla perfecta de frescura, roce europeo y jerarquía de Selección: el arquero Juan Musso, el incansable lateral Nahuel Molina, el desequilibrio de Thiago Almada y Nicolás González, el sacrificio de Giuliano Simeone y la jerarquía ofensiva de un especialista en este tipo de torneos como Julián Álvarez.

Sin embargo, el camino hacia la capital húngara no será un trámite ni mucho menos. El primer gran escollo en estas semifinales será Arsenal de Inglaterra. El conjunto londinense, que viene de eliminar a Sporting de Lisboa mostrando muchísimo oficio para defender, propondrá una batalla de ajedrez frente a los de Simeone. Superar al equipo de Mikel Arteta será el peaje obligatorio que deberán pagar si quieren sacar el ansiado pasaje a la final.

El objetivo de esta armada rojiblanca trasciende el logro institucional del club español: la misión íntima pasa por volver a plantar la bandera argentina en la definición del torneo de clubes más importante del mundo. El antecedente más fresco data apenas del año pasado, cuando Lautaro Martínez llevó a Inter de Milán hasta la última instancia, aunque aquella historia no tuvo un desenlace feliz tras la dura caída de los italianos frente al poderoso PSG.

Hoy, la posta la toma el batallón del "Cholo". Con talento de sobra en los pies y ese fuego sagrado innegociable a la hora de competir, la legión argentina de Atlético de Madrid ya afila las armas. El duelo frente a Arsenal asoma en el horizonte y el sueño es uno solo: que la noche consagratoria en Budapest se termine tiñendo de celeste y blanco.

Temas Diego SimeoneJulián ÁlvarezChampions LeagueLautaro MartínezThiago AlmadaNahuel MolinaGiuliano Simeone
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