Champions League: ¿quiénes son los seis argentinos que quedan en carrera?

La ruta hacia la gran final de Budapest entra en su etapa más vibrante y la Champions League ya conoce a los cuatro mejores equipos del continente. En esa mesa chica, la bandera albiceleste flamea con muchísima fuerza, aunque lo hace en un solo mástil: el del Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone se ha convertido en la gran reserva argentina del torneo y -entre Arsenal, Bayern Múnich y PSG- buscará meter a sus compatriotas en el partido más deseado del planeta fútbol.