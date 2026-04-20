Por qué los expertos recomiendan comer fruta justo antes del almuerzo

Sumar más frutas a la rutina diaria no solo es una decisión saludable, sino una de las estrategias más efectivas para mejorar su estado de salud integral y un requisito en los planes de alimentación saludable. Al mismo existen consideraciones que al tomarlas pueden potenciar sus efectos, como la estabilidad del azúcar en sangre y el cuidado del peso corporal. La ciencia sugiere que el "cuándo" puede ser tan importante como el "qué" si el objetivo es potenciar la saciedad o estabilizar el azúcar en sangre.