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Por qué los expertos recomiendan comer fruta justo antes del almuerzo

Algunos especialistas señalan beneficios como la saciedad, mientras desmienten mitos sobre efectos contraproducentes en los niveles de azúcar de sangre.

La recomendación de los especialistas sobre el momento para comer fruta. La recomendación de los especialistas sobre el momento para comer fruta. (Imagen web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Nutricionistas recomiendan consumir fruta antes del almuerzo para aumentar la saciedad y regular el azúcar, según un informe de la revista Health difundido recientemente.
  • La fibra ralentiza la digestión y reduce la ingesta calórica en un 18,5%. El estudio desmiente mitos sobre el consumo de azúcar natural en diabéticos y la ingesta nocturna.
  • El cambio en el orden de ingesta se perfila como una estrategia clave para prevenir la diabetes tipo 2 y optimizar planes de pérdida de peso mediante hábitos accesibles.
Resumen generado con IA

Sumar más frutas a la rutina diaria no solo es una decisión saludable, sino una de las estrategias más efectivas para mejorar su estado de salud integral y un requisito en los planes de alimentación saludable. Al mismo existen consideraciones que al tomarlas pueden potenciar sus efectos, como la estabilidad del azúcar en sangre y el cuidado del peso corporal. La ciencia sugiere que el "cuándo" puede ser tan importante como el "qué" si el objetivo es potenciar la saciedad o estabilizar el azúcar en sangre.

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De acuerdo con un artículo publicado en la revista especializada Health por la licenciada en Nutrición, Jillian Kubala, la clave reside en cómo la fibra y los nutrientes de la fruta interactúan con nuestro sistema digestivo. Para quienes desean cuidar sus niveles de azúcar en sangre y cuidar el peso corporal, el momento estratégico es antes de las comidas principales, ya que esto ayuda a generar una sensación de plenitud que reduce la ingesta calórica posterior.

El poder de la fibra antes del almuerzo

La fruta es una aliada indiscutida por su baja densidad calórica y su alto contenido de fibra. Este componente es fundamental porque ralentiza la digestión, permitiéndonos sentirnos satisfechos por más tiempo. "Comer una manzana antes de una comida aumenta significativamente la saciedad en comparación con comerla después", explica la especialista, citando estudios que demuestran una reducción del 18,5% en la ingesta de calorías cuando se sigue esta práctica.

Para maximizar estos beneficios, lo ideal es combinar la fruta con proteínas. Un yogurt griego con arándanos o una manzana con un poco de mantequilla de maní no solo calman el hambre, sino que crean un combo nutricional más completo. Esta sinergia entre fibra y proteína es mucho más efectiva para el descenso de peso que centrarse únicamente en restringir calorías de forma aislada.

Mitos y verdades sobre el azúcar natural

Existe una creencia muy extendida de que las personas con diabetes deben evitar la fruta por su contenido de azúcar. No obstante, la evidencia científica desmiente esta idea. El consumo de fruta fresca, especialmente cuando se ingiere después de una comida rica en proteínas, puede mejorar notablemente el control glucémico. La fibra actúa como un "freno", reduciendo la velocidad con la que el azúcar se absorbe en el torrente sanguíneo.

"La fruta puede ayudar a las personas con diabetes a controlar su azúcar en sangre y puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro", señala Kubala. De hecho, consumir al menos 100 gramos diarios de fruta se asocia con un riesgo un 2,8% menor de padecer diabetes tipo 2. Lo importante es elegir siempre la pieza entera sobre los jugos o las versiones desecadas, que concentran más azúcar y pierden el efecto protector de la fibra.

Frutas a la noche y otras dudas frecuentes

¿Es malo comer fruta antes de dormir? La respuesta corta es no. No existe evidencia de que el cuerpo procese el azúcar de la fruta de manera diferente durante la noche. Al contrario, algunas opciones como el kiwi, rico en serotonina, podrían incluso favorecer un mejor descanso. Tampoco es obligatorio comerla con el estómago vacío para "evitar que fermente", otra idea sin sustento científico que suele circular en redes sociales.

Para incorporar más porciones a tu día de forma sencilla, podés probar sumando arándanos a tu avena de la mañana o incorporando gajos de cítricos en ensaladas verdes. Lo importante es recordar que cada bocado de fruta aporta vitaminas, minerales y compuestos vegetales que protegen contra diversas enfermedades.

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