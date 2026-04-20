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Así celebró Claudio Úbeda la victoria de Boca contra River: cena, aplausos y una escena viral

Tras la histórica victoria como visitante, el técnico “Xeneize” tuvo una celebración distinta que llamó la atención.

Así celebró Claudio Úbeda la victoria de Boca contra River: cena, aplausos y una escena viral
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Úbeda, DT de Boca, celebró el triunfo ante River en el Monumental el 20 de abril de 2026, rompiendo una racha sin victorias como visitante en el Superclásico desde 2022.
  • Tras el partido, el entrenador cenó con su familia y protagonizó un video viral recibiendo aplausos. Destacó el rol de Leandro Paredes y la superioridad táctica de su equipo.
  • Esta victoria afianza el ciclo de Úbeda en el Torneo Apertura 2026 y fortalece el ánimo xeneize. El impacto mediático de su festejo refuerza su vínculo emocional con la hinchada.
Resumen generado con IA

Claudio Úbeda volvió a festejar en un Superclásico y sumó otro triunfo importante frente a River. El entrenador de Boca repitió el éxito que ya había conseguido en 2025 y esta vez lo hizo en el Monumental, donde el “Xeneize” no ganaba desde 2022.

Luego de la conferencia de prensa y tras una jornada cargada de tensión, el DT dejó por unas horas el clima futbolero y eligió celebrar de una manera mucho más tranquila. Úbeda salió a cenar con su familia y protagonizó una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se lo vio todavía vestido con la chomba oficial de Boca mientras ingresaba al restaurante. Al reconocerlo, varias personas comenzaron a aplaudirlo y a ovacionarlo por la victoria conseguida horas antes frente al eterno rival.

El momento más comentado llegó segundos después, cuando el entrenador saludó a su pareja con un beso que también quedó registrado en video. Esa secuencia íntima y espontánea terminó por viralizarse y sumó miles de reacciones entre los hinchas.

Lo que dijo tras la victoria

Después del partido, Úbeda también analizó el rendimiento de su equipo. "Los chicos se merecían hacer un partido así. Creo que merecimos ganar. Podríamos haber liquidado el partido antes", explicó. Además, elogió a Leandro Paredes. "Es un líder natural. Es un jugador extraordinario", remarcó el técnico de Boca.

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