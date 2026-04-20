Profundo dolor por la muerte del joven de 25 años en el Rally Sudamericano: “Siempre en nuestros corazones”

Uno de los mensajes más sentidos fue publicado por el Centro Vecinal de Villa Páez, que compartió una imagen del joven acompañada por un crespón negro en señal de duelo. "Siempre en nuestros corazones", escribieron. Luego, en el mismo comunicado, remarcaron. "Lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana durante el Rally en nuestra provincia", expresaron.