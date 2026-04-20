Profundo dolor por la muerte del joven de 25 años en el Rally Sudamericano: “Siempre en nuestros corazones”

Resumen para apurados
- Braian Zárate González, de 25 años, murió este domingo tras ser atropellado por un auto que se despistó durante el Rally Sudamericano en Traslasierra, Córdoba.
- El vehículo volcó e impactó contra el público en el tramo Giulio Cesare. Zárate falleció en el hospital de Mina Clavero, mientras otros dos espectadores sufrieron heridas leves.
- La tragedia obligó a la suspensión definitiva de la competencia y generó gran conmoción local, reabriendo el debate sobre las medidas de seguridad en zonas de espectadores.
La comunidad cordobesa despidió con enorme tristeza a Braian Zárate González, el joven de 25 años que murió este domingo luego de ser atropellado durante una etapa del Rally Sudamericano en la zona de Traslasierra. Familiares, vecinos e instituciones locales expresaron su dolor por una tragedia que conmocionó a todos los presentes.
Uno de los mensajes más sentidos fue publicado por el Centro Vecinal de Villa Páez, que compartió una imagen del joven acompañada por un crespón negro en señal de duelo. "Siempre en nuestros corazones", escribieron. Luego, en el mismo comunicado, remarcaron. "Lamentablemente perdió la vida en el accidente ocurrido esta mañana durante el Rally en nuestra provincia", expresaron.
Fuerte accidente en el Rally de CÃ³rdoba en las Sierras, en Mina Clavero, luego de que un automÃ³vil diera varios tumbos y casi colisionara con la gente presente. Hay tres heridos y fue suspendido el tramo Giulio CÃ©sare. pic.twitter.com/f5zK9cJ8lh— Federico Jelic (@fedejelic) April 19, 2026
La publicación continuó con palabras de acompañamiento para el entorno más cercano de la víctima. "Hacemos llegar nuestro acompañamiento y respeto a toda la familia en tan doloroso momento. Q.E.P.D., Braian Zárate", agregaron, reflejando el impacto que causó la noticia entre vecinos y allegados.
El hecho ocurrió durante una de las etapas de la competencia, cuando un vehículo perdió el control en un tramo del recorrido, impactó contra piedras y luego salió despedido hacia la zona en la que se encontraba el público observando la carrera. Zárate González fue trasladado de urgencia al hospital Luis Bellodi de Mina Clavero, donde finalmente falleció.
Suspensión del evento tras la tragedia
Además del joven fallecido, otras dos personas resultaron heridas, aunque fuera de peligro. El auto era conducido por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, quienes no sufrieron lesiones de gravedad. Tras el fatal desenlace, la organización confirmó la suspensión definitiva del Rally Sudamericano y expresó sus condolencias a la familia de la víctima.