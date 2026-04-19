Lince dio un paso clave en el Anual y apretó la clasificación para el Regional

Resumen para apurados
- Lince venció 23-17 a Jockey en la quinta fecha del Torneo Anual Tucumano para salir del fondo y pelear por una de las ocho plazas clasificatorias al Regional del NOA.
- Con siete puntos, Lince superó a Jockey (1 punto) en la tabla. El torneo otorga ocho cupos regionales y Los Tarcos también ganó, dejando a Cardenales en una zona de riesgo.
- Tras la pausa por el Torneo del Interior, el margen de error será mínimo para los clubes: solo un equipo quedará fuera del Regional en el cierre del certamen tucumano.
La quinta fecha del Torneo Anual Tucumano dejó más que resultados: empezó a definir escenarios. Y en ese contexto, el triunfo de Lince sobre Jockey por 23-17 fue mucho más que una victoria: fue un movimiento directo en la tabla que puede marcar su destino de cara a la clasificación al Regional del NOA.
En un torneo donde ocho de los nueve equipos obtendrán su lugar en el Regional -y uno quedará afuera-, cada punto pesa. Y Lince lo entendió mejor que nadie. En una cancha siempre complicada, se llevó un triunfo que le permite despegar del fondo y, sobre todo, meter presión en la zona media.
Con este resultado, el equipo de la Silvano Bores llegó a los siete puntos y dejó atrás a un rival directo como Jockey, que quedó último con apenas una unidad. La diferencia ya no es solo numérica: también es anímica. Lince ganó un partido de esos que valen doble, porque no solo suma para sí, sino que le resta a un competidor directo en la pelea por no quedar relegado.
En paralelo, otro de los focos de la jornada estuvo en el duelo entre Cardenales y Los Tarcos, donde el “Rojo” se impuso con claridad por 38-26.
Cardenales sigue sin encontrar regularidad. La derrota lo deja con apenas cuatro puntos y lo obliga a mirar de reojo la tabla, en un contexto donde cada traspié puede complicar seriamente sus aspiraciones.
Arriba, la lucha también está al rojo vivo. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia lideran con 14 puntos, seguidos por Huirapuca (12), Lawn Tennis y Universitario (11). Más atrás aparecen Los Tarcos (nueve) y Lince (siete), mientras que Cardenales (cuatro) y Jockey (uno) cierran la tabla.
El dato no es menor: la diferencia entre el sexto y el noveno empieza a marcar una línea de tensión que crecerá fecha a fecha. Porque, a diferencia de otros torneos, acá no hay margen para relajarse: uno solo se queda afuera.
Ahora, el certamen entrará en una pausa. La próxima fecha del Anual se jugará recién dentro de dos semanas, ya que el próximo fin de semana estará dedicado al Torneo del Interior A y B.
Por el Interior A, Tucumán Rugby viajará a Mendoza para enfrentarse a Marista. En el Interior B habrá un cruce tucumano entre Cardenales y Natación y Gimnasia, mientras que Universitario recibirá a Jockey de Villa María. Además, Huirapuca visitará a Los Tordos en Mendoza y Lawn Tennis jugará en San Juan frente a Universitario. Todos los partidos están programados para el 25 de abril a las 16.
La pausa llega en un momento sensible. Para algunos, será una oportunidad para ajustar detalles. Para otros, como Lince, puede significar el impulso necesario para sostener una remontada que, hasta hace poco, parecía lejana. En un torneo tan corto y tan parejo, el margen es mínimo. Y el mensaje quedó claro: cada partido empieza a ser una final.