Lince dio un paso clave en el Anual y apretó la clasificación para el Regional

Con este resultado, el equipo de la Silvano Bores llegó a los siete puntos y dejó atrás a un rival directo como Jockey, que quedó último con apenas una unidad. La diferencia ya no es solo numérica: también es anímica. Lince ganó un partido de esos que valen doble, porque no solo suma para sí, sino que le resta a un competidor directo en la pelea por no quedar relegado.