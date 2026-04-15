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El narcomenudeo en Tucumán se desplazó al este y proponen crear una fiscalía especializada para esa zona

Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto de ley para la creación de una Fiscalía Especializada en Narcomenudeo con competencia exclusiva en la Zona Este de Tucumán.

Gerónimo Vargas Aignasse. Gerónimo Vargas Aignasse.
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El legislador Gerónimo Vargas Aignasse propuso crear una Fiscalía de Narcomenudeo en el este de Tucumán ante el desplazamiento del tráfico de drogas hacia esa región de la provincia.
  • Los departamentos Trancas, Burruyacu, Cruz Alta y Leales concentran el 25% de las causas. El proyecto busca dotar al Estado de recursos técnicos para enfrentar nuevas zonas de delito.
  • La iniciativa apunta a recuperar el control territorial y mejorar la eficacia judicial. Se espera que la fiscalía permita anticiparse al crimen organizado en áreas del interior.
Resumen generado con IA

El legislador provincial Gerónimo Vargas Aignasse presentó un proyecto de ley para la creación de una Fiscalía Especializada en Narcomenudeo con competencia exclusiva en la Zona Este de Tucumán. La iniciativa surge como respuesta a un cambio en la dinámica del delito, que actualmente tiene su epicentro en esa región.

El proyecto abarca los departamentos Trancas, Burruyacu, Cruz Alta y Leales, donde se concentra cerca del 25% de las causas de narcomenudeo de la provincia, lo que evidencia una reconfiguración del mapa delictivo.

“El Estado no puede quedarse quieto frente a un delito que se mueve. Hoy sabemos dónde está el problema y ahí es donde tenemos que actuar, con decisión y con una estructura preparada para dar respuesta”, afirmó Vargas Aignasse.

Desde el entorno del legislador explicaron que este desplazamiento responde a una estrategia de las organizaciones criminales, que buscan operar en zonas con menor presión policial, generando nuevos focos de violencia y economías ilegales en el interior.

La propuesta contempla la creación de una fiscalía con capacidad para dirigir investigaciones en territorio, coordinar acciones con las fuerzas de seguridad y aplicar herramientas de inteligencia criminal. El objetivo es evitar la dispersión de causas y mejorar la eficacia del sistema judicial.

“No se trata de correr detrás del delito, sino de anticiparse y actuar donde hoy está el foco. Esa es la diferencia entre improvisar y gobernar con planificación”, señalaron desde el equipo del legislador.

Además, el proyecto prevé dotar a la nueva Fiscalía de recursos humanos especializados, equipos interdisciplinarios e infraestructura adecuada, con el fin de desarticular redes delictivas y recuperar el control territorial.

“El narcomenudeo es el último eslabón de una cadena que destruye barrios y familias. Por eso el Estado tiene que estar exactamente donde el problema existe y actuar con firmeza”, concluyó Vargas Aignasse.

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