Encuentro empresarial sobre el impacto real de la Inteligencia Artificial

La consultora López Cruz & Co. anunció la realización de un encuentro exclusivo orientado a analizar el impacto concreto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo de los negocios, con foco en experiencias reales de implementación.
El evento contará con una mesa panel titulada “IA & Business”, en la que participarán referentes de MercadoLibre, Grupo Romar y el especialista Antonio Luquin. Durante la charla, se abordarán casos prácticos de organizaciones que ya están incorporando estas tecnologías, así como los desafíos estratégicos que implica su adopción.
La agenda incluye, además del panel, un espacio de cocktail y networking pensado para fomentar el intercambio entre empresarios, profesionales y actores del ecosistema productivo.
Desde la organización destacaron que “la IA ya está revolucionando el mundo”, e invitaron a los interesados a no quedarse al margen de este proceso de transformación.
El encuentro se llevará a cabo el jueves 16 de abril a las 19 horas en Casa Lola. Los cupos son limitados, por lo que se solicita confirmar asistencia con anticipación.