IA, negocios y FOMO: “Ya no hay empresas grandes o chicas: están las que aprenden rápido o lento”

EXPOSITORES. Ishel Sosnitsky, Octavio Pfeiffer y Eliseo Cohen Imach durante la mesa panel que abrió la noche en Casa Lola. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Resumen para apurados
- López Cruz & Co. realizó la charla 'IA & Business' en Yerba Buena, Tucumán, donde empresarios analizaron cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado actual.
- A través de casos reales, se expuso que la competitividad ya no depende del tamaño de la empresa, sino de su capacidad y velocidad para aprender e implementar nuevas tecnologías.
- Este encuentro marca un precedente regional sobre la urgencia de la transformación digital. La IA se posiciona como el factor clave para el éxito y la supervivencia profesional.
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