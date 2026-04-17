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IA, negocios y FOMO: “Ya no hay empresas grandes o chicas: están las que aprenden rápido o lento”

En Yerba Buena, la charla IA & Business de López Cruz & Co. reunió a empresarios para discutir, con datos y casos reales, cómo la inteligencia artificial redefine el mercado en Tucumán.

EXPOSITORES. Ishel Sosnitsky, Octavio Pfeiffer y Eliseo Cohen Imach durante la mesa panel que abrió la noche en Casa Lola. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL EXPOSITORES. Ishel Sosnitsky, Octavio Pfeiffer y Eliseo Cohen Imach durante la mesa panel que abrió la noche en Casa Lola. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • López Cruz & Co. realizó la charla 'IA & Business' en Yerba Buena, Tucumán, donde empresarios analizaron cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado actual.
  • A través de casos reales, se expuso que la competitividad ya no depende del tamaño de la empresa, sino de su capacidad y velocidad para aprender e implementar nuevas tecnologías.
  • Este encuentro marca un precedente regional sobre la urgencia de la transformación digital. La IA se posiciona como el factor clave para el éxito y la supervivencia profesional.
Resumen generado con IA

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