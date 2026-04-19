Así fue el impactante recibimiento de los hinchas de River en el Monumental para el Superclásico

Resumen para apurados
- Más de 85.000 hinchas de River recibieron al equipo de Eduardo Coudet con un histórico despliegue en el Monumental ante Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura.
- La Subcomisión del Hincha coordinó el lanzamiento de 40 toneladas de papel picado, mosaicos y homenajes a Beto Alonso, bajo un operativo que evitó el uso de pirotecnia prohibida.
- Este recibimiento viral posiciona al Superclásico como un espectáculo visual de escala mundial y refuerza la logística de la hinchada para futuros encuentros de alta convocatoria.
River recibió a Boca por la fecha 15 del torneo Apertura en un estadio Monumental colmado por más de 85 mil personas, pero incluso antes de que comenzara a rodar la pelota ya había un gran protagonista: su gente. Cuando el equipo conducido por Eduardo Coudet salió al campo de juego, el estadio se transformó en una verdadera fiesta y ofreció una escenografía impactante en la previa del Superclásico.
El momento más llamativo llegó con una gigantesca lluvia de papel picado. Desde los cuatro sectores del estadio -Sívori, Centenario, San Martín y Belgrano- se arrojaron alrededor de 40 toneladas distribuidas estratégicamente para generar un efecto visual que cubriera buena parte del campo de juego. La imagen recordó a las grandes noches del club y rápidamente se volvió viral.
Â¡Â¡Â¡HISTÃRICA LLUVIA DE PAPELITOS EN EL MONUMENTAL PARA RECIBIR A RIVER ANTE BOCA!!! Â¡Â¡MÃGICO MOMENTO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2026
ðº El SuperclÃ¡sico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack FÃºtbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/eI5Lbg0L14
Detrás del espectáculo hubo una organización minuciosa. La Subcomisión del Hincha trabajó durante varios días para coordinar el ingreso de materiales, el pesaje de las bolsas y la distribución en cada tribuna. Decenas de voluntarios participaron del operativo para que el lanzamiento fuera simultáneo y lograra el impacto buscado cuando aparecieran los futbolistas.
Además del papel picado, la fiesta incluyó banderas, tirantes rojiblancos, mosaicos, miles de globos y humo con los colores del club. Entre los elementos más destacados apareció un telón dedicado a Norberto “Beto” Alonso, en homenaje al aniversario número 40 del recordado gol con la pelota naranja en la Bombonera.
Una previa a la altura del partido
El operativo de seguridad siguió de cerca todo el despliegue y autorizó distintos elementos de animación bajo normas específicas, evitando el uso de pirotecnia no permitida. Así, River convirtió la previa del Superclásico en una celebración imponente que estuvo a la altura de uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.