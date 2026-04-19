Así fue el impactante recibimiento de los hinchas de River en el Monumental para el Superclásico

River recibió a Boca por la fecha 15 del torneo Apertura en un estadio Monumental colmado por más de 85 mil personas, pero incluso antes de que comenzara a rodar la pelota ya había un gran protagonista: su gente. Cuando el equipo conducido por Eduardo Coudet salió al campo de juego, el estadio se transformó en una verdadera fiesta y ofreció una escenografía impactante en la previa del Superclásico.