Secciones
DeportesFútbol

Así fue el impactante recibimiento de los hinchas de River en el Monumental para el Superclásico

Papel picado, banderas, humo y mosaicos formaron parte de una fiesta inolvidable en Núñez para la previa del duelo con el "Xeneize".

Así fue el impactante recibimiento de los hinchas de River en el Monumental para el Superclásico
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Más de 85.000 hinchas de River recibieron al equipo de Eduardo Coudet con un histórico despliegue en el Monumental ante Boca Juniors por la fecha 15 del Torneo Apertura.
  • La Subcomisión del Hincha coordinó el lanzamiento de 40 toneladas de papel picado, mosaicos y homenajes a Beto Alonso, bajo un operativo que evitó el uso de pirotecnia prohibida.
  • Este recibimiento viral posiciona al Superclásico como un espectáculo visual de escala mundial y refuerza la logística de la hinchada para futuros encuentros de alta convocatoria.
Resumen generado con IA

River recibió a Boca por la fecha 15 del torneo Apertura en un estadio Monumental colmado por más de 85 mil personas, pero incluso antes de que comenzara a rodar la pelota ya había un gran protagonista: su gente. Cuando el equipo conducido por Eduardo Coudet salió al campo de juego, el estadio se transformó en una verdadera fiesta y ofreció una escenografía impactante en la previa del Superclásico.

El momento más llamativo llegó con una gigantesca lluvia de papel picado. Desde los cuatro sectores del estadio -Sívori, Centenario, San Martín y Belgrano- se arrojaron alrededor de 40 toneladas distribuidas estratégicamente para generar un efecto visual que cubriera buena parte del campo de juego. La imagen recordó a las grandes noches del club y rápidamente se volvió viral.

Detrás del espectáculo hubo una organización minuciosa. La Subcomisión del Hincha trabajó durante varios días para coordinar el ingreso de materiales, el pesaje de las bolsas y la distribución en cada tribuna. Decenas de voluntarios participaron del operativo para que el lanzamiento fuera simultáneo y lograra el impacto buscado cuando aparecieran los futbolistas.

Además del papel picado, la fiesta incluyó banderas, tirantes rojiblancos, mosaicos, miles de globos y humo con los colores del club. Entre los elementos más destacados apareció un telón dedicado a Norberto “Beto” Alonso, en homenaje al aniversario número 40 del recordado gol con la pelota naranja en la Bombonera.

Una previa a la altura del partido

El operativo de seguridad siguió de cerca todo el despliegue y autorizó distintos elementos de animación bajo normas específicas, evitando el uso de pirotecnia no permitida. Así, River convirtió la previa del Superclásico en una celebración imponente que estuvo a la altura de uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsSuperclásicoEduardo "Chacho" CoudetEduardo CoudetArgentinaEstadio Alberto J ArmandoClaudio Úbeda
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán
1

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni
2

Otro inmueble agita el debate por Manuel Adorni

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia
3

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía
4

Tras la donación y las disculpas, la Fiscalía Federal solicitó la extinción de la acción penal para el secretario de Energía

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias
5

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura
6

Cuándo cambia el clima en Argentina: esta semana siguen las lluvias intensas y se espera un fuerte descenso de temperatura

Más Noticias
Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

Agenda de TV: ¿Dónde ver en vivo el Superclásico entre River y Boca?

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

La muerte de Nadia Farès: cómo fue el dramático accidente en la pileta que terminó en tragedia

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Alzheimer: cómo avanza la enfermedad y cuál es el último recuerdo que se pierde

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Como en Egipto: la impactante pirámide del norte argentino que maravilla al mundo

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Más de medio país está en alerta por tormentas eléctricas: caída de granizo y ráfagas en 15 provincias

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Falcioni: “Yo soy responsable de este resultado”, tras una nueva caída de Atlético Tucumán

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Mirá el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a Argentinos Juniors

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Atlético Tucumán y el riesgo de un plan sin margen de error

Comentarios