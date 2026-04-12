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Atlético Tucumán empató sin goles frente a Tigre por la fecha 14 del Apertura 2026

Ham lucha la pelota frente a Laso. Ham lucha la pelota frente a Laso. Diego Aráoz/LA GACETA.

El “Decano” fue de mayor a menor y no encontró los caminos para romper el cero frente a el "Matador". Con este resultado, el equipo de Falcioni llegó a las 10 unidades y se colocó en el puesto 13 de la zona B.

Hace 1 Hs
19:24 hs

42' ST: Gol anulado a Leandro Díaz

Ramiro Ruiz Rodríguez dio un pase de cabeza para el "Loco", y el delantero anotó el tanto. Sin embargo, el lineman decidió anular rapidamente el tanto del "Decano".

19:23 hs

40' ST: Tigre busca el primero

"Nacho" Russo cabeceó un centro e Ingolotti logró taparlo.

19:04 hs

21' ST: Palo de Tigre

"Pity" lanzó un tiro libre potente que fue atajado por Ingolotti y luego la pelota dio en el travesaño. El partido sigue 0-0.

19:02 hs

19' ST: Amarilla para Clever Ferreira

El paraguayo camiseteó a "Santi" López para frenar un ataque prometedor. El árbitro Echavarría decidió amonestarlo.

19:00 hs

15' ST: Sin llegadas

Ni Atlético ni Tigre pueden asumir el protagonismo del partido. Ambos equipos llegan a tres cuartos del campo rival, pero no pueden profundizar en los últimos metros.

15' ST: Sin llegadas
18:42 hs

Arrancó el segundo tiempo en el Monumental José Fierro

18:25 hs

55' PT: Finalizó el primer tiempo

18:21 hs

51' PT: Tigre estuvo cerca de abrir el marcador

Oviedo quedó mano a mano frente a Ingolotti, pero el arquero "decano" atajó el remate. 

18:15 hs

45' PT: Se agregaron 10 minutos

Debido a las múltiples demoras, el árbitro decidió incrementar 10 minutos al partido.

17:59 hs

29' PT: Atlético generó la jugada más peligrosa

"Loco" estuvo cerca de abrir el marcador, pero no pudo rematar con potencia y Zenobio atajó el disparo. El partido sigue 0-0.

17:58 hs

28' PT: El partido entró en un bache

El "Decano" perdió la verticalidad de los primeros minutos, mientras que Tigre no profundiza en su ofensiva. 

17:51 hs

21' PT: Volvió el partido

Luego de varios minutos, Franco Nicola lanzó un tiro libre sin un destino claro.

17:49 hs

16' PT: Leandro Díaz se acercó a los hinchas para solucionar el conflicto

El "Loco" habló con los hinchas implicados en la situación. La Policía ingresó al campo de juego para detener a los hinchas que están dentro de la cancha. El partido continúa detenido.

16' PT: Leandro Díaz se acercó a los hinchas para solucionar el conflicto
17:44 hs

13' PT: Se paró el partido

El árbitro decidió frenar el partido debido a que hay hinchas del "Decano" moviendo el parapelota. 

17:39 hs

8' PT: Buena recuperación de Suso

Gonzalo Martínez recibió una pelota en tres cuartos de la cancha y quiso asociarse con Oviedo, pero el defensor "decano" interceptó la pelota cerca de la medialuna del arco de Ingolotti.

17:38 hs

7' PT: Una propuesta clara

Atlético busca lástimar por las bandas con Tesuri y Laméndola. El "Chueco" busca asociarse con Galván con el objetivo de lograr una mayor profundidad por ese sector. Tigre, en tanto, todavía no puede hacer pie en el "José Fierro". 

17:34 hs

4' PT: Buen centro de Laméndola

El "Chueco" lanzó un centro peligroso desde la banda izquierda, que no pudo ser aprovechado por ninguno de los delanteros del "Decano". Atlético inclina la cancha por la banda izquierdo con el objetivo de hacer la diferencia por ese sector; Tigre, en tanto, se apoya en su 4-4-2 con el objetivo de lastimar de contragolpe.

17:29 hs

Comenzó el partido en el Monumental José Fierro

Tanto Atlético como Tigre utilizan su indumentaria titular para el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.

17:27 hs

Minuto de silencio en memoria de Matías Argañaraz

Antes del inicio del partido, se realizó un minuto de silencio en memoria de Matías Argañaraz, ex jugador del "Decano", fallecido en el día de ayer.

Minuto de silencio en memoria de Matías Argañaraz
17:16 hs

La formación de Tigre

17:06 hs

El "Decano" está haciendo los movimientos precompetitivos

El Decano está haciendo los movimientos precompetitivos
17:05 hs

Así está el estadio del "Decano"

Así está el estadio del Decano
17:04 hs

Así arribaba Tigre al Monumental José Fierro

17:03 hs

La llegada de Atlético al José Fierro

17:02 hs

Así es el "11" del "Decano"

Lo que tenés que saber

Atlético tiene una oportunidad valiosa esta tarde. Una chance casi inmejorable para revalidar las buenas intenciones que desplegó en Rosario y demostrar que el ciclo de Julio César Falcioni trajo aires renovados a 25 de Mayo y Chile. Hoy, desde las 17.30, el “Decano” recibirá a un golpeado Tigre con un objetivo que excede los tres puntos: conseguir un triunfo que termine de enderezar el rumbo y que sirva de confianza para lo poco que queda del torneo Apertura. El partido será trasmitido por ESPN.

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