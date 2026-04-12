Atlético Tucumán empató sin goles frente a Tigre por la fecha 14 del Apertura 2026
42' ST: Gol anulado a Leandro Díaz
Ramiro Ruiz Rodríguez dio un pase de cabeza para el "Loco", y el delantero anotó el tanto. Sin embargo, el lineman decidió anular rapidamente el tanto del "Decano".
40' ST: Tigre busca el primero
"Nacho" Russo cabeceó un centro e Ingolotti logró taparlo.
21' ST: Palo de Tigre
"Pity" lanzó un tiro libre potente que fue atajado por Ingolotti y luego la pelota dio en el travesaño. El partido sigue 0-0.
19' ST: Amarilla para Clever Ferreira
El paraguayo camiseteó a "Santi" López para frenar un ataque prometedor. El árbitro Echavarría decidió amonestarlo.
15' ST: Sin llegadas
Ni Atlético ni Tigre pueden asumir el protagonismo del partido. Ambos equipos llegan a tres cuartos del campo rival, pero no pueden profundizar en los últimos metros.
Arrancó el segundo tiempo en el Monumental José Fierro
55' PT: Finalizó el primer tiempo
51' PT: Tigre estuvo cerca de abrir el marcador
Oviedo quedó mano a mano frente a Ingolotti, pero el arquero "decano" atajó el remate.
45' PT: Se agregaron 10 minutos
Debido a las múltiples demoras, el árbitro decidió incrementar 10 minutos al partido.
29' PT: Atlético generó la jugada más peligrosa
"Loco" estuvo cerca de abrir el marcador, pero no pudo rematar con potencia y Zenobio atajó el disparo. El partido sigue 0-0.
28' PT: El partido entró en un bache
El "Decano" perdió la verticalidad de los primeros minutos, mientras que Tigre no profundiza en su ofensiva.
21' PT: Volvió el partido
Luego de varios minutos, Franco Nicola lanzó un tiro libre sin un destino claro.
16' PT: Leandro Díaz se acercó a los hinchas para solucionar el conflicto
El "Loco" habló con los hinchas implicados en la situación. La Policía ingresó al campo de juego para detener a los hinchas que están dentro de la cancha. El partido continúa detenido.
13' PT: Se paró el partido
El árbitro decidió frenar el partido debido a que hay hinchas del "Decano" moviendo el parapelota.
8' PT: Buena recuperación de Suso
Gonzalo Martínez recibió una pelota en tres cuartos de la cancha y quiso asociarse con Oviedo, pero el defensor "decano" interceptó la pelota cerca de la medialuna del arco de Ingolotti.
7' PT: Una propuesta clara
Atlético busca lástimar por las bandas con Tesuri y Laméndola. El "Chueco" busca asociarse con Galván con el objetivo de lograr una mayor profundidad por ese sector. Tigre, en tanto, todavía no puede hacer pie en el "José Fierro".
4' PT: Buen centro de Laméndola
El "Chueco" lanzó un centro peligroso desde la banda izquierda, que no pudo ser aprovechado por ninguno de los delanteros del "Decano". Atlético inclina la cancha por la banda izquierdo con el objetivo de hacer la diferencia por ese sector; Tigre, en tanto, se apoya en su 4-4-2 con el objetivo de lastimar de contragolpe.
Comenzó el partido en el Monumental José Fierro
Tanto Atlético como Tigre utilizan su indumentaria titular para el duelo correspondiente a la fecha 14 del Apertura.
Minuto de silencio en memoria de Matías Argañaraz
Antes del inicio del partido, se realizó un minuto de silencio en memoria de Matías Argañaraz, ex jugador del "Decano", fallecido en el día de ayer.
La formación de Tigre
¡Así forma Tigre! #TorneoApertura pic.twitter.com/nRTqOoSeov— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) April 12, 2026
El "Decano" está haciendo los movimientos precompetitivos
Así está el estadio del "Decano"
Así arribaba Tigre al Monumental José Fierro
Estadio Monumental José Fierro pic.twitter.com/qXlG172Nnj— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) April 12, 2026
La llegada de Atlético al José Fierro
El plantel Decano llego al José Fierro #VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/QNgx0SE8ho— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 12, 2026
Así es el "11" del "Decano"
¡Así forma el Gigante del Norte!— Atlético Tucumán (@ATOficial) April 12, 2026
Tigre pic.twitter.com/YVP3Tu1hNo
Lo que tenés que saber
Atlético tiene una oportunidad valiosa esta tarde. Una chance casi inmejorable para revalidar las buenas intenciones que desplegó en Rosario y demostrar que el ciclo de Julio César Falcioni trajo aires renovados a 25 de Mayo y Chile. Hoy, desde las 17.30, el “Decano” recibirá a un golpeado Tigre con un objetivo que excede los tres puntos: conseguir un triunfo que termine de enderezar el rumbo y que sirva de confianza para lo poco que queda del torneo Apertura. El partido será trasmitido por ESPN.