Secciones
DeportesAtlético Tucumán

¿Sos socio del "Decano"?: así activás tu suscripción gratuita a LA GACETA en 2 minutos

Si tenés la cuota al día, el beneficio ya está disponible. Te explicamos cómo, paso a paso.

¿Sos socio del Decano?: así activás tu suscripción gratuita a LA GACETA en 2 minutos
Hace 1 Hs

Resumen de nota

  • Atlético Tucumán y LA GACETA firmaron un convenio que otorga a los socios activos del club acceso gratuito a contenidos premium y beneficios de Club LA GACETA desde hoy en Tucumán.
  • Para activar el beneficio, los socios al día deben registrarse en el sitio web oficial ingresando sus datos. Incluye la tarjeta Club LA GACETA con descuentos en más de 300 comercios.
  • Esta alianza estratégica potencia el valor de la cuota social y acelera la digitalización de la audiencia local, marcando un precedente en convenios entre clubes y medios regionales.
Resumen generado con IA

Atlético Tucumány LA GACETA firmaron un convenio que le da a cada socio activo del Decano acceso gratuito a todos los contenidos premium del diario más importante de Tucumán, más los descuentos y beneficios de la tarjeta Club LA GACETA.

¿Qué incluye el beneficio?

Acceso ilimitado a lagaceta.com: todas las notas exclusivas para suscriptores, incluyendo la cobertura completa del "Decano". 

Tarjeta Club LA GACETA con descuentos en más de 300 comercios de Tucumán: YPF, Marathon, McDonald's, Musimundo, La Carlota, Leno y muchos más.

Acceso a sorteos y eventos.

Todo esto sin costo adicional, incluido en tu cuota de socio de Atlético Tucumán. 

¿Quién puede acceder?

Para todos los socios de Atlético Tucumán que tengan la cuota al día, el beneficio ya está disponible. Solo falta activarlo. 

Paso a paso: cómo activar tu beneficio 

Paso 1: ingresá a la página 

Entrá desde tu celular o computadora a: cuenta.lagaceta.com.ar/convenio/cat

Si ya tenés una cuenta en La Gaceta, el sistema la va a reconocer automáticamente. Si no tenés cuenta, vas a poder crear una en el mismo proceso.

Paso 2: completá tus datos personales

En la pantalla de activación vas a ver un formulario con los siguientes campos:  Nombre y apellido (los mismos con los que estás registrado como socio del "Decano"). Tipo y número de documento. Teléfono/celular: sin el 0 y sin el 15 (ejemplo: 3814081916). 

Paso 3: confirmá tu email de acceso

El sistema va a mostrar el email con el que vas a acceder a LA GACETA. Si ya tenías cuenta, va a aparecer precargado. Si es tu primera vez, ingresá el email que más uses.

Ese email es importante: es el que vas a usar para entrar a lagaceta.com y acceder a los contenidos premium.

Paso 4: aceptá los términos y activá

Tildá la casilla que dice "Acepto los términos y condiciones del servicio" y hacé clic en el botón: "Activar mis beneficios".

Paso 5: ¡listo! Ya sos parte del Club 

Una vez completado el proceso, vas a recibir un email de confirmación con: los datos de tu nueva suscripción activa. El acceso a tu tarjeta digital Club LA GACETA con el escudo del "Decano". El link al catálogo completo de comercios con descuento. 

Desde ese momento podés entrar a lagaceta.com, iniciar sesión con tu email y leer todo sin límites.

¿Tenés dudas? Escribínos

Si el proceso no funciona o tenés alguna consulta, el equipo de La Gaceta te ayuda:  WhatsApp: +54 9 3814083349, Lunes a viernes de 9 a 17hs.

Atlético Tucumán y LA GACETA: dos instituciones tucumanas, un solo beneficio para los socios del Decano. Activá tu beneficio ahora

Temas Club Atlético TucumánAtlético TucumánTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Reserva de Atético Tucumán busca recuperar la punta frente a Vélez en el Monumental

La Reserva de Atético Tucumán busca recuperar la punta frente a Vélez en el Monumental

Tucumán Central suma experiencia: Maximiliano Martínez se incorporó y Arrieta empieza a definir el equipo

Tucumán Central suma experiencia: Maximiliano Martínez se incorporó y Arrieta empieza a definir el equipo

Hoja de ruta definida: el exigente calendario de Atlético Tucumán en el Apertura

Hoja de ruta definida: el exigente calendario de Atlético Tucumán en el Apertura

Lo más popular
La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h
1

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas
2

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes
3

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición
4

Interna en el PJ: por qué la unidad de Jaldo entró en zona de demolición

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal
5

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas
6

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Más Noticias
Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino

Hoy se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: partidos, horarios, TV y grupos de destino

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

El juez rechazó un planteo de Molinuevo para no borrar los posteos contra Jaldo

La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

La AFA anunció un cambio de último momento para el amistoso de la selección argentina con Zambia

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Horror en Santa Fe: qué dijo el portero que desarmó al adolescente que desató una tragedia en la escuela de San Cristobal

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

Adorni compró un departamento en Caballito por U$S 230.000 y lo financió con un préstamo de dos jubiladas

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

La alerta amarilla alcanza a más de medio país: advierten tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Irregularidades desestimadas: “Demostramos la trazabilidad de los fondos”, dijeron ex intendentes

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Intentó matar a su mujer chocando la camioneta en la que se movilizaba con ella y sus dos hijas

Comentarios