¿Sos socio del "Decano"?: así activás tu suscripción gratuita a LA GACETA en 2 minutos

Resumen de nota
- Atlético Tucumán y LA GACETA firmaron un convenio que otorga a los socios activos del club acceso gratuito a contenidos premium y beneficios de Club LA GACETA desde hoy en Tucumán.
- Para activar el beneficio, los socios al día deben registrarse en el sitio web oficial ingresando sus datos. Incluye la tarjeta Club LA GACETA con descuentos en más de 300 comercios.
- Esta alianza estratégica potencia el valor de la cuota social y acelera la digitalización de la audiencia local, marcando un precedente en convenios entre clubes y medios regionales.
Atlético Tucumány LA GACETA firmaron un convenio que le da a cada socio activo del Decano acceso gratuito a todos los contenidos premium del diario más importante de Tucumán, más los descuentos y beneficios de la tarjeta Club LA GACETA.
¿Qué incluye el beneficio?
Acceso ilimitado a lagaceta.com: todas las notas exclusivas para suscriptores, incluyendo la cobertura completa del "Decano".
Tarjeta Club LA GACETA con descuentos en más de 300 comercios de Tucumán: YPF, Marathon, McDonald's, Musimundo, La Carlota, Leno y muchos más.
Acceso a sorteos y eventos.
Todo esto sin costo adicional, incluido en tu cuota de socio de Atlético Tucumán.
¿Quién puede acceder?
Para todos los socios de Atlético Tucumán que tengan la cuota al día, el beneficio ya está disponible. Solo falta activarlo.
Paso a paso: cómo activar tu beneficio
Paso 1: ingresá a la página
Entrá desde tu celular o computadora a: cuenta.lagaceta.com.ar/convenio/cat
Si ya tenés una cuenta en La Gaceta, el sistema la va a reconocer automáticamente. Si no tenés cuenta, vas a poder crear una en el mismo proceso.
Paso 2: completá tus datos personales
En la pantalla de activación vas a ver un formulario con los siguientes campos: Nombre y apellido (los mismos con los que estás registrado como socio del "Decano"). Tipo y número de documento. Teléfono/celular: sin el 0 y sin el 15 (ejemplo: 3814081916).
Paso 3: confirmá tu email de acceso
El sistema va a mostrar el email con el que vas a acceder a LA GACETA. Si ya tenías cuenta, va a aparecer precargado. Si es tu primera vez, ingresá el email que más uses.
Ese email es importante: es el que vas a usar para entrar a lagaceta.com y acceder a los contenidos premium.
Paso 4: aceptá los términos y activá
Tildá la casilla que dice "Acepto los términos y condiciones del servicio" y hacé clic en el botón: "Activar mis beneficios".
Paso 5: ¡listo! Ya sos parte del Club
Una vez completado el proceso, vas a recibir un email de confirmación con: los datos de tu nueva suscripción activa. El acceso a tu tarjeta digital Club LA GACETA con el escudo del "Decano". El link al catálogo completo de comercios con descuento.
Desde ese momento podés entrar a lagaceta.com, iniciar sesión con tu email y leer todo sin límites.
¿Tenés dudas? Escribínos
Si el proceso no funciona o tenés alguna consulta, el equipo de La Gaceta te ayuda: WhatsApp: +54 9 3814083349, Lunes a viernes de 9 a 17hs.
Atlético Tucumán y LA GACETA: dos instituciones tucumanas, un solo beneficio para los socios del Decano. Activá tu beneficio ahora.