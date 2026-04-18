El “viento rojo” sopló en Concepción: Huirapuca derrotó a Natación y Gimnasia por el Anual Tucumano

En el sur, la leyenda del “viento rojo” es una de las más temidas. Es un fenómeno difícil de describir: un soplido seco, fuerte, que aparece de manera esporádica y arrasa con lo que encuentra a su paso. No es un ser vivo, pero deja huella, en la tierra y en el imaginario de quienes lo padecen. Durante años, ese viento pareció alejarse. Su presencia dejó de ser tan frecuente, su impacto ya no era el mismo. Pero en el último tiempo, esa identidad empieza a regresar, paso a paso y sin hacer demasiado ruido. Huirapuca empieza a parecerse a ese viento: un equipo que incomoda, que irrumpe y que no necesita dominar para golpear. Ayer, en Concepción, dio otra señal: venció 23-22 a Natación y Gimnasia por la fecha 5 del Anual y confirmó que el “viento rojo” vuelve a soplar.