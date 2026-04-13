Dura baja en Tarucas: una de sus figuras sufrió la rotura del ligamento cruzado

Resumen para apurados
- Benjamín Garrido, forward de Tarucas, sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda y se perderá el resto del Súper Rugby Américas tras ser operado este jueves.
- La franquicia del NOA confirmó la gravedad de la lesión tras los estudios médicos. El jugador era una pieza clave en el plantel por su solidez y compromiso en el campo de juego.
- La baja de Garrido obliga al equipo a reestructurarse para la fase final del torneo. El deportista afrontará una rehabilitación de varios meses para intentar volver el próximo año.
El mundo de Tarucas recibió una noticia que golpea de lleno en lo deportivo y en lo humano. El club confirmó que Benjamín Garrido sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión de gravedad que lo dejará fuera de las canchas por varios meses.
Según informó el cuerpo médico de la franquicia del NOA, el jugador deberá someterse a una intervención quirúrgica que ya fue programada para este jueves. Tras la operación, iniciará un proceso de recuperación prolongado, por lo que no podrá volver a competir en lo que resta del torneo.
La baja representa un duro golpe para Tarucas en un momento clave del Súper Rugby Américas, ya que Garrido se había consolidado como una pieza importante dentro del plantel, aportando solidez y compromiso en cada presentación.
“Desde Tarucas le deseamos una pronta recuperación a ‘Benja’”, rezó el comunicado oficial de la institución.
Ahora comienza para Garrido un nuevo desafío, lejos de la cancha, enfocado en la rehabilitación y con la mirada puesta en regresar más fuerte. Mientras tanto, Tarucas deberá reacomodar sus piezas para afrontar la recta final de la temporada sin uno de sus protagonistas.