Cómo organizar una biblioteca

Descartados métodos arbitrarios como el alfabético, o los desquiciantes intentos de agrupar las obras por «temas» y a la vez por nacionalidades o épocas, una alternativa fascinante y delicada que nos queda es, sin dudas, la ordenación de los libros por la edad del autor al momento de escribirlos (de ponerles el punto final, para ser más preciso). La llamada «catalogación por edades» es una fórmula tan exacta como la alfabética, pero que conserva el sentido de realidad y permite una íntima e inesperada vinculación entre los volúmenes. De repente, la biblioteca se convierte en una multitud bulliciosa y vital, homogénea y diversa a un tiempo, como las aulas de un colegio. Ejecutar este método es una tarea ardua de investigación y análisis, de paciencia, erudición y compromiso, pero la paz que genera lo compensa todo.