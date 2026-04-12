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Los mellizos de Ricky Martin están irreconocibles: así acompañan al cantante

Los ahora adolescentes se muestran cada vez más integrados al universo artístico del cantante.

Ricky Martin y sus hijos mellizos Matteo y Valentino | Instagram Ricky Martin y sus hijos mellizos Matteo y Valentino | Instagram
Hace 35 Min

La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a generar expectativa, esta vez acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, quienes forman parte de su estadía y de la puesta en escena de sus shows en el país.

Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin en Japón | Instagram Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin en Japón | Instagram

Con 17 años y una vida atravesada por giras internacionales, los adolescentes se muestran cada vez más integrados al universo artístico del cantante. Tras arribar en un vuelo privado desde Paraguay, la familia se instaló en el barrio de Recoleta, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin junto a Kamala | Instagram Matteo y Valentino, hijos mellizos de Ricky Martin junto a Kamala | Instagram

Mientras Valentino desarrolla un perfil activo en TikTok, Matteo mantiene una presencia más reservada, con inclinación hacia la música. Ambos acompañan a su padre en la gira y consolidan un vínculo marcado por la cercanía familiar y el mundo artístico.

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