Los mellizos de Ricky Martin están irreconocibles: así acompañan al cantante

La llegada de Ricky Martin a la Argentina volvió a generar expectativa, esta vez acompañado por sus hijos mellizos, Matteo y Valentino, quienes forman parte de su estadía y de la puesta en escena de sus shows en el país.
Con 17 años y una vida atravesada por giras internacionales, los adolescentes se muestran cada vez más integrados al universo artístico del cantante. Tras arribar en un vuelo privado desde Paraguay, la familia se instaló en el barrio de Recoleta, bajo un fuerte operativo de seguridad.
Mientras Valentino desarrolla un perfil activo en TikTok, Matteo mantiene una presencia más reservada, con inclinación hacia la música. Ambos acompañan a su padre en la gira y consolidan un vínculo marcado por la cercanía familiar y el mundo artístico.