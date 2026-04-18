Amenazas de tiroteos: intensifican controles y análisis de evidencia para dar con los autores

Durante la intervención judicial, las autoridades del colegio invitaron a pasar al personal del Ministerio Fiscal y relataron lo sucedido, quedando "a disposición de lo que sea necesario para colaborar con la causa y avanzar en la investigación". En este marco, se realizó un recorrido por la zona periférica y el baño mencionado, culminando con el secuestro del DVR de las cámaras bajo la supervisión de las autoridades escolares y testigos ocasionales. Un equipo de policía elaboró un acta detallando la totalidad del operativo realizado en el establecimiento.