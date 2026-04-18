Se allanó el camino para un acuerdo con Irán, dice Trump

Se ha producido una cierta distensión retórica que, al menos, abre margen de maniobra, dice el investigador en paz y conflictos Conrad Schetter, director del Centro Internacional de Estudios sobre Conflictos de Bonn: “En general, prevalece la impresión de que no se ha habido ningún acercamiento en los puntos centrales, ni en las exigencias de Estados Unidos ni en las de Irán”.