Cartas de lectores: “Carga para el Estado”

Al señor Williams Fanlo (carta “Carga para el Estado”, 17/04): ¿Ud. sabe lo que dijo Menem de los jubilados? “Cuando me digan de dónde saco les aumento a los jubilados”. ¿Ud. sabe lo que dijo Cristina? “Los jubilados son los caranchos del país” y dio jubilaciones sin aporte. ¿Ud. sabe lo que dijo Fernández de los jubilados? “A los jubilados no se puede pagar más; debemos aumentar la edad de jubilación porque todos quieren vivir cada vez más y los medicamentos ayudan para eso”. Nunca vi una carta suya quejándose de esos presidentes.