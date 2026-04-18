Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Carga para el Estado”
Hace 4 Hs

Al señor Williams Fanlo (carta “Carga para el Estado”, 17/04): ¿Ud. sabe lo que dijo Menem de los jubilados? “Cuando me digan de dónde saco les aumento a los jubilados”. ¿Ud. sabe lo que dijo Cristina? “Los jubilados son los caranchos del país” y dio jubilaciones sin aporte. ¿Ud. sabe  lo que dijo Fernández de los jubilados? “A los jubilados no se puede pagar más; debemos aumentar la edad de jubilación porque todos quieren vivir cada vez más y los medicamentos ayudan para eso”. Nunca vi una carta suya quejándose de esos presidentes.

Raúl Ramón Nieva                            

nievaraulramon@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio
1

Entre el peronismo y LLA: el “no lugar” de los ex Juntos por el Cambio

Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos
2

Padres e hijos nunca habían habitado en mundos tan distintos

Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados
3

Esta campaña Dalbulus maidis apareció en maíces recientemente implantados

La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz
4

La suba del gasoil eleva los gastos en soja y en maíz

CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios
5

CampoLimpio impulsó una jornada sobre la Ley de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país
6

Girasol: más de 2 millones de hectáreas sembradas en el país

Más Noticias
Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo, dice la mejor sommelier de Argentina

"El malbec puede cambiar por completo en 200 metros de un mismo viñedo", dice la mejor sommelier de Argentina

A la inflación mayorista se le subió la temperatura

A la inflación mayorista se le subió la temperatura

Presentan la película “Alberdi en el espejo”: un puente entre pasado y presente

Presentan la película “Alberdi en el espejo”: un puente entre pasado y presente

“Cristo de barro”, una cantata con alma norteña

“Cristo de barro”, una cantata con alma norteña

“Lunfarda” recupera creadoras del tango

“Lunfarda” recupera creadoras del tango

Los títeres y el teatro tucumano ofrecen varias propuestas

Los títeres y el teatro tucumano ofrecen varias propuestas

La Casa de Yamil recibe a Franco Barrionuevo

La Casa de Yamil recibe a Franco Barrionuevo

Comentarios