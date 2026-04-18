La impunidad de grupos violentos en las tribunas

No se trata solo de un partido demorado o de algunos minutos perdidos. Se trata de la seguridad de miles de personas que asisten a una cancha con la ilusión de ver fútbol, de pasar una tarde en familia, de alentar a su equipo sin temor. Cuando un grupo reducido impone su voluntad por fuera de las reglas, cuando la autoridad parece no tener herramientas para actuar con rapidez y contundencia, lo que se quiebra es el pacto básico del espectáculo deportivo: el que dice que todos respetan las mismas reglas.