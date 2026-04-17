Conmoción y misterio en Rosario: hallan muertos a dos estudiantes a pocas cuadras de distancia

A la altura del 2400 de calle 3 de Febrero fue encontrada sin vida Sophia Civarelli, de 22 años, en el departamento donde residía junto a su pareja, según informaron medios locales. La joven presentaba una herida cortante en el cuello y se encontraba acostada en su cama, con un cuchillo de cocina en la mano. De acuerdo con las primeras pericias, no se detectaron signos de violencia adicionales ni golpes, ni indicios de la participación de terceros.