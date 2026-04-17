Conmoción y misterio en Rosario: hallan muertos a dos estudiantes a pocas cuadras de distancia

Resumen para apurados
- Hallan muertos a los estudiantes Sophia Civarelli y Valentín Alcida en el barrio Lourdes de Rosario; la Justicia investiga el caso como muerte dudosa tras no hallar violencia externa.
- Civarelli fue hallada con un corte en el cuello y Alcida murió tras arrojarse de un octavo piso. El joven dejó una nota; no se registraron ruidos ni denuncias previas por violencia.
- La fiscalía aguarda pericias de celulares y autopsias para esclarecer el móvil. El hecho genera conmoción en la comunidad universitaria y en Villa Amelia, donde decretaron duelo.
Un trágico episodio sacudió a la ciudad de Rosario, donde una pareja de jóvenes estudiantes fue hallada muerta a pocas cuadras de distancia en el barrio Lourdes. El hecho ocurrió entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes y es investigado por la Justicia, que por el momento no encontró indicios de violencia de género.
A la altura del 2400 de calle 3 de Febrero fue encontrada sin vida Sophia Civarelli, de 22 años, en el departamento donde residía junto a su pareja, según informaron medios locales. La joven presentaba una herida cortante en el cuello y se encontraba acostada en su cama, con un cuchillo de cocina en la mano. De acuerdo con las primeras pericias, no se detectaron signos de violencia adicionales ni golpes, ni indicios de la participación de terceros.
El caso tomó estado público luego de que su pareja, Valentín Alcida, también de 22 años, llamara al 911 alrededor de las 4 de la mañana para alertar sobre lo ocurrido. Minutos después, el joven se dirigió a la casa de una amiga, ubicada en 3 de Febrero al 1100, donde le relató la situación. Poco después, se arrojó al vacío desde el octavo piso del edificio.
La amiga dio aviso a las autoridades y el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez, donde falleció a los pocos minutos. Personal policial intervino en ambos domicilios y secuestró el cuchillo hallado junto al cuerpo de Civarelli, además de los teléfonos celulares de ambos, consignó La Nación.
En el departamento, los investigadores encontraron una carta escrita por el joven, en la que expresaba su intención de quitarse la vida tras no haber podido salvar a su pareja. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” y continúa en investigación.
La fiscal a cargo, Carla Ranciari, indicó que no existen antecedentes de violencia de género en la pareja y que vecinos del edificio no reportaron gritos ni ruidos extraños en las horas previas.
Ambos jóvenes se habían conocido en la facultad. Civarelli estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, donde había iniciado una relación con Alcida, oriundo de Los Surgentes, Córdoba, quien se había mudado a la ciudad para estudiar. La pareja había comenzado su vínculo a fines de 2025 y convivía desde hacía algunos meses.
La joven, que había cumplido 22 años recientemente, era oriunda de Villa Amelia, localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. Allí vivía con su madre antes de mudarse. En su pueblo, la noticia generó un fuerte impacto: era muy conocida y querida por la comunidad.
El club Atlético Unión Erín de Villa Amelia decretó duelo y suspendió todas sus actividades en señal de respeto. “Nuestras condolencias a la familia”, expresaron en sus redes sociales.
Mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido, el caso mantiene en vilo a la ciudad y a los entornos cercanos de ambos jóvenes.