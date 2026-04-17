Roxette sorprendió en Buenos Aires con un homenaje a Los Redonditos de Ricota

En medio de un estadio colmado y con el público expectante por los hits de siempre, sonaron los primeros acordes de Ji ji ji. No fue un guiño menor, sino una declaración de amor al rock nacional. Desde el escenario, la banda sueca se apropió de uno de los himnos más emblemáticos del repertorio argentino, y la respuesta fue inmediata: miles de personas cantaron al unísono, registraron el momento y lo viralizaron en redes sociales.