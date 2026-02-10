Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

El martes 28 de abril de 1992 la cancha de San Martín se llenó de fans del dúo sueco Roxette, integrado por Marie Fredriksson y Per Gessle. Se habían hecho conocidos en el mundo a partir de 1990 por la canción “Debió haber sido amor” (“It Must Have Been Love”), que apareció en la película “Mujer bonita”. Esa noche fueron 20.000 personas de Tucumán y del NOA a disfrutar del conjunto que en esos días arrasaba con su gira latinoamericana -250.000 personas los habían visto hasta entonces- e iniciaban su periplo argentino con la experiencia en la única ciudad pequeña en su gira 1992.